Troncoso: "Estoy para colaborar que la provincia salga adelante"

"No estoy para poner palos en la rueda, estoy para colaborar para que la provincia salga adelante y para que en los próximos años tengamos una provincia previsible, en marcha y con obras. La idea es acompañar, traer ideas y los reclamos", remarcó el diputado provincial por el bloque Recuperación Radical, Ricardo Troncoso, luego de un encuentro que mantuvo con el gobernador Gustavo Bordet. En el mismo, abordaron definiciones sobre infraestructura vial, la atención de médicos durante todo el año en el centro de atención primaria, la radicación de emprendimientos en el predio de la ex estancia Yedro y la realización de la expo Maciá."Fue una agenda extensa y una muy buena reunión porque dialogamos sobre algunas problemáticas que hay en el departamento Tala. Hablamos sobre obras, la invitación a la celebración del aniversario de Mansilla que cumplirá 127 años y algunas cuestiones pendientes respecto al centro de salud", indicó.En otro orden, se trató el estado y proyección de la ex estancia Yedro. "Nos reuniremos con el fiscal del Estado, Julio Rodríguez Signes, y el ministro de la Producción, Carlos Schepens, en los próximos días para ver qué vuelta se encuentra a esas más de 2.000 hectáreas de campo que hoy están abandonas y en las que hay 50 casas que se están deteriorando". Al respecto, el legislador se refirió a la posibilidad de un emprendimiento de una empresa importante que se está radicando en Maciá y la posibilidad de que más de 20 familias accedan a un trabajo.En ese sentido, cabe mencionar que el gobierno provincial está trabajando en proyectos para darle destino productivo a esas tierras.Por último, en materia de infraestructura vial, el diputado indicó que "en el presupuesto 2017 estaba previsto los 12 kilómetros de lo que viene de ruta Nº 6 hasta Maciá, es una traza que se está deteriorando. Solicitamos que, una vez que tengan las partidas presupuestarias, se priorice a esta obra porque todavía se puede arreglar con poco dinero, pero si se sigue deteriorando, no será así", sostuvo. En el temario también se incluyó los caminos de la producción.