Docentes reclaman por falencias en liquidaciones del medio aguinaldo

Según confirmó la secretaria de Jubilados de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Alejandra Gervasoni, que "la implementación del sistema automatizado se aplicó a costa del sueldo de los trabajadores, y no me extrañaría que el gobierno pague una fortuna a alguna empresa privada, cuyo dueño sea algún testaferro de un funcionario político, aunque lo niegue".



La gremialista explicó que, desde el sábado, fecha en que el gobierno comenzó con el cronograma de pago del medio aguinaldo, "docentes de toda la provincia están denunciando gruesos errores en las liquidaciones".



También señaló que "muchos compañeros avisaron que habían cobrado mal, aunque no han precisado exactamente el monto. Hay trabajadores que ni siquiera cobraron y otros que les falta percibir parte de sus haberes y del medio aguinaldo".



Gervasoni lamentó que el problema ocurra justo en diciembre, cuando además de los salarios, "los docentes de toda la provincia cobramos el medio aguinaldo. El gobierno de Gustavo Bordet, con este tipo de acciones está dando un paso atrás, más allá que está al tanto del problema y después salga a decir que se corregirán en 48 horas los errores".





Aunque desde el gobierno se negó rotundamente que el sistema haya sido tercerizado, y se aclaró que es la misma dirección de Liquidaciones la que realiza los recibos de sueldos de la Administración Central, Gervasoni desconfió y recordó que cuando se produjeron errores en las liquidaciones de los salarios, a principios de mes, "el mismo gobierno adjudicó las dificultades a la implementación de un sistema automatizado. Esta explicación resulta absolutamente inaceptable. La implementación del sistema fue aplicado a costa del sueldo de los docentes".



Sin embargo aclaró que le cabe la duda, porque "los funcionarios de turno siempre buscan beneficios propios; hay que recordar que hubo momentos en que a los recibos de los trabajadores los hacía una empresa en la que el dueño era familiar de un contador muy conocido que casualmente, también era funcionario provincial. No me extrañaría que lo que se implementa hoy se pague fortuna y su dueño sea algún testaferro de algún funcionario político", desconfió.



Para la gremialista, "el manoseo sigue: los funcionarios se ríen en la cara de las necesidades de los trabajadores e implementan cosas que ni ellos entienden. No se cansaron de meter mano a Sidecreer que ahora nos roban el medio aguinaldo y el sueldo. Pero que sepan bien: todo tiene un límite y, si la paciencia se agota, la pasividad de los buenos termina en la calle", fustigó en declaraciones a AIM.