El Gobierno y la CGT acordaron modificaciones en Ganancias

Así lo informó el dirigente de la CGT Héctor Daer, tras revelar que se llegó a un acuerdo con el Gobierno para cambiar el gravamen.



El mínimo no imponible sobre el impuesto a las Ganancias será elevado a 37.000 pesos para casados con dos hijos, mientras que a los que ganen más de 50.000 pesos les será aplicado un tercio de la actual retención, informó Daer.



El acuerdo permitirá que una gran cantidad de trabajadores dejen de pagar el impuesto.



El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se reunió este lunes con el triunvirato de secretarios generales de la CGT. El encuentro se desarrolló en la sede de la cartera laboral -ubicada en la avenida Leandro N. Alem 650 del centro porteño- y resulta decisivo de cara a las reuniones que el Gobierno mantendrá este martes con los gobernadores provinciales y con los legisladores de ambas cámaras del Congreso para intentar consensuar una propuesta que sea tratada el miércoles en el recinto.



De la reunión con el ministro Triaca participó el triunviato de secretarios generales de la CGT, que integran Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña.



Asimismo por la mañana el presidente Mauricio Macri se reunió con la denominada "mesa chica" de decisiones en la Casa de Gobierno, que integran la vicepresidenta Gabriela Michetti; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; los vicejefes de Gabinete, Marcos Quintana y Gustavo Lopetegui; el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; y el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.



En tanto, para este lunes también estaba prevista una reunión de negociación con los jefes de bloques de ambas cámaras del Congreso pero, debido al paro del transporte y a la espera de resultados del encuentro entre el Ejecutivo y la CGT, finalmente fue reprogramada para el martes a las 13 en Casa Rosada, tema que coordina Monzó.



Antes, a las 11 de este martes, está convocada también en Gobierno una reunión que encabezarán Peña y el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, con los gobernadores.



Desde el frente estrictamente político, las negociaciones entre el oficialismo y la oposición estuvieron signadas en las últimas horas por una cena que compartieron en la noche del domingo en la casa del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, en Tigre, referentes de ese espacio político con el ministro Rogelio Frigerio y con el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.



Ese encuentro fue confirmado este lunes por el diputado nacional por el Frente Renovador Marco Lavagna, quien dio cuenta de "avances" en las negociaciones, con foco en la elevación del piso del mínimo no imponible para que "no entren nuevos trabajadores" en el tributo.



De hecho, en declaraciones a una radio porteña, Lavagna aseguró que "antes de fin de año habrá reforma del impuesto a las Ganancias", con lo cual dio por sentado un principio de acuerdo que permitiría avanzar este miércoles con la aprobación de la reforma en el Senado para su posterior giro en segunda revisión a Diputados, donde sería tratado "esta misma semana o el martes de la semana próxima".