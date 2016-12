"Hay que defender la política que lleva adelante Mauricio Macri", dijo De Angeli

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

La dirigencia local y provincial del PRO encabezó un acto de cierre de año. El palco del Club Paraná Central, reunió a dirigentes, legisladores, intendentes y concejales que coincidieron en la necesidad de seguir trabajando, reforzar las políticas en favor de la gente y en que el 2017 "será un año para profundizar los desafíos y seguir respaldando al Presidente Mauricio Macri". En el escenario estuvieron el concejal Emanuel Gainza; el senador nacional, Alfredo De Angeli; los diputados provinciales Esteban Vitor y Ayelén Acosta, el intendente Sergio Varisco y sectores del peronismo representado por Santiago Gaitán, que integra la nómina de concejales por Cambiemos en la ciudad, entre otros dirigentes.



Gainza agradeció a todos los que hace años vienen trabajando por el cambio y resaltó la unidad del proyecto político de CAMBIEMOS. "Hay un radicalismo en la Municipalidad que viene a trabajar por la gente, y peronistas que creen en la justicia social sin corrupción, juntos desde CAMBIEMOS estamos enfocados en generar oportunidades para todos. Esto que construimos en Paraná es lo que también hay en Argentina, es lo que el presidente remarca y afirma cuando habla de trabajar juntos, lo que no significa que seamos todos iguales, sino que compartimos los objetivos que tenemos para nuestro país y nuestra ciudad", reconoció.



El intendente de Paraná Sergio Varisco, destacó "el hecho político". "No es menor volver a ganar las calles, compartir el espacio público y propalar el mensaje, difundir lo que pensamos porque estamos en campaña. La presencia de CAMBIEMOS, hablando del PRO, la UCR y todos los espacios que lo integran es muy importante. Por eso vamos a seguir fortaleciendo CAMBIEMOS, defendiendo la libertad, la república y el federalismo."



Hablar con la verdad



Por su parte, el senador Alfredo De Angeli agradeció a los asistentes. "Cada uno de ustedes trabajó tanto para que Macri esté en la Presidencia, para que haya un grupo de legisladores, 29 intendentes. Hay que defender la política que lleva adelante Mauricio Macri, más allá de los problemas que le toca enfrentar, porque tenemos un presidente que habla con la verdad".



Luego, agregó: "Fue un año duro este y sé que habrá que tocarle el timbre a gente enojada, pero que nos dejen hablar convencidos, tenemos que salir a convencer. Vamos con la verdad porque es la única que nos sacará adelante. Sabemos que hay un montón de cosas para arreglar, pero con la verdad y la transparencia y de frente, sin dudas vamos a conseguir más cosas, porque la credibilidad se gana y se pierde en un segundo. Eso es lo importante, mantener la credibilidad", propuso.



Fuerza consolidada



Por otro lado, el diputado Esteban Vitor agradeció a los dirigentes de la zona que estaban presentes y aseguró que el PRO es "una fuerza que sigue creciendo y nos estamos consolidando". "Es día de balance y tenemos que mirar para atrás, viendo qué hemos hecho. Quiero agradecer especialmente a los jóvenes porque este partido se hizo gracias a ellos. En muchas localidades no conseguimos mayores, pero los jóvenes, sabiendo que tenían que poner la cabeza para una elección, muchas veces a cambio de nada, consiguieron un partido. Pudimos consolidar esta fuerza", afirmó.