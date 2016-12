"Los primeros 15 días del mes priorizamos el pago de salarios", dijo Ballay

El Ministro de Economía de la provincia, Hugo Ballay, habló sobre la modificación del Impuesto a las Ganancias, los atrasos en el pago al IOSPER y sobre la decisión de Nación de suspender la paritaria docente que todos los años se hacía para todo el país.



En declaraciones a Elonce TV, el funcionario señaló que los cambios en Ganancias "son necesarios para beneficiar a los trabajadores, pero el proyecto que tiene media sanción, tiene un costo fiscal muy alto, no solamente para Entre Ríos, sino para todas las provincias y los municipios porque es un impuesto coparticipable". Y recordó que "por eso la semana pasada, en una reunión que tuvimos todos los Ministros de Economía, solicitamos a los legisladores que no sea tratada y se cumplió". En relación a las negociaciones que se darán estos días, Ballay se mostró expectante de que se llegue al miércoles "con un proyecto que dé solución a los trabajadores pero que tenga el menor costo fiscal para las provincias".



Deudas con el IOSPER

Consultado sobre los atrasos que se registran con el pago a la obra social provincial, Ballay explicó que con IOSPER "tratamos de coordinar una metodología de pago, de acuerdo a las disponibilidades de la provincia. Este mes nos retrasamos un poco más de lo habitual, pero este martes hay una reunión prevista con el director del IOSPER, Fernando Cañete, para entregar y coordinar un cronograma de pago para llegar a fin de año, permitiéndole a la obra social cumplir con sus compromisos".

"Dentro del mes tratamos de cumplir con lo que hay que pagar a la obra social", afirmó el Ministro y dio cuenta que "el atraso se da por la situación financiera de la provincia, donde los primeros 15 días del mes priorizamos el pago de salarios para activos y pasivos, el resto de las obligaciones se empiezan a pagar en la segunda quincena".



Por otra parte, y en relación a las perspectivas para el 2017, Ballay expresó que "el panorama para el año próximo viene con las mismas complicaciones, esperemos que el país arranque y que llegue ese tan ansiado segundo semestre que este año no llegó".



Sin paritaria docente nacional



Finalmente, Ballay opinó que "es un grave error" que el gobierno nacional haya suspendido la paritaria docente. "Esto deja supeditado a cada provincia que decida y no todas están de la misma forma financieramente y no todas están recibiendo el mismo tratamiento de parte del Gobierno nacional", afirmó el Ministro y remarcó que con la paritaria nacional, "se daba un ordenamiento para que los arreglos salariales se hagan de similares características en todas las provincias". Elonce.com