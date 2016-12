Frigerio criticó el paro de transporte: "Estamos en medio de una negociación"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio , criticó la protesta que activaron esta mañana los gremios del transporte en reclamo de cambios en el impuesto a las Ganancias. En una entrevista con América 24, el funcionario sostuvo que la medida es "difícil de explicar" porque las negociaciones aún están abiertas.El ministro del Interior advirtió que una medida de fuerza "es la última instancia cuando se agotó una negociación" y recordó que las tratativas para conseguir un proyecto consensuado son a "contrarreloj" porque "el miércoles hay una sesión" en el Senado. "Tenemos que tratar de llevar una posición consensuada", indicó.Antes de los encuentros clave con la CGT, Frigerio explicó que el Gobierno está "dispuesto a abrir" el proyecto oficial para consensuar cambios en el impuesto, recordó que la Casa Rosada propuso crear un impuesto al juego y rechazó la reinstalación de las retenciones a la minería."La clave pasa por encontrar una posición que contemple a la mayoría de los distintos sindicatos y también contemplar la necesidad que tiene el gobierno nacional y los gobiernos provinciales de respetar el presupuesto que votamos hace pocas semanas", señaló.El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y Frigerio intentarán hoy convencer a los referentes de la CGT unificada de aceptar condiciones diferentes a las del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, que los senadores del PJ amenazan con convertir en ley pasado mañana si no se alcanza un acuerdo de consenso con la Casa Rosada."Hay buena predisposición, estamos avanzando", dijo Triaca ayer a. Según anticipó este medio en su edición de hoy, el Gobierno acordaría con la CGT una suba del mínimo no imponible a una cifra que llegaría a los $ 38.000 para los casados con dos hijos.En ese marco, Frigerio se mostró confiado de que lograrán cerrar un acuerdo con la CGT antes de que venza el plazo que puso el PJ en el Senado para tratar la iniciativa opositora: "Una de las dificultades pasa por el hecho de que distintos gremios tiene diversas prioridades. En algunos casos el mínimo no imponible no tiene implicancia porque son sueldo más altos y para otros, es más importante los viáticos, horas extras", resaltó.Y añadió: "Es difícil, pero creo que estamos encaminados y soy optimista respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo".