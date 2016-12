Atención restringida en Anses por medidas de fuerza de los empleados

Bajo los lemas "Basta de violencia laboral, no al desguace de Anses y contra el vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)", empleados del organismo decidieron realizar medidas de fuerza en todas las sedes de ANSES.La titular de la delegación de calle España de la capital entrerriana, Silvina Michelín, indicó aque "las medidas se están tomando a nivel nacional. Hoy se atendió con normalidad hasta las 10 horas y estaría previsto un paro durante la jornada del martes".La funcionaria manifestó que "estamos a disposición de la atención respecto de los turnos tomados".Interrogada acerca de las denuncias de violencia laboral, expresó: "Estamos trabajando en el día a día y pueden surgir ciertas rispideces habituales en algunas negociaciones, pero no tengo nada que agregar al respecto. Lo único es que, en la medida que podemos, tratamos de trabajar de la manera más armoniosa posible. Cualquier medida trae siempre algún tipo de postura".Sobre la seguridad en el lugar, comentó que "tenemos el acompañamiento de la Policía Federal en forma continua, para garantizar el respeto con el público y entre funcionarios y agentes de trabajo".Finalmente, Michelín aclaró que "Anses no toma receso. Sí lo que se tiene en enero y febrero, por el receso del personal, menor cantidad de agentes. Por ende hay menor cantidad de turnos".