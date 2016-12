San Luis: Proponen crear un corredor humanitario para recibir refugiados sirios

El gobernador Alberto Rodríguez Saá se reunió con asociaciones, ONG, autoridades eclesiásticas, instituciones y funcionarios para presentar la iniciativa de convertir a San Luis en un Estado dispuesto a recibir a refugiados.



El objetivo, que se propone trasladar un contingente de 100 a 150 personas, en los próximos 100 días, es el resultado de la exposición que el primer mandatario provincial realizó en la "Cumbre sobre Europa: Los refugiados son nuestros hermanos", invitado por la Academia Pontificia de Ciencias, el 9 y 10 de diciembre últimos.



El proyecto del Estado puntano, involucra la participación de las diferentes organizaciones de la provincia y consiste en la puesta en marcha de un comité para contactar, trasladar y asistir a los refugiados que son víctimas de la guerra en Siria, a San Luis.



En la oportunidad, Rodriguez Saá, afirmó que "la situación del refugiado es diferente, es mucho más compleja, no tiene elección, va huyendo de la guerra, dejando lo que le queda, con su familia si es que no perdió parte de la misma huyendo, buscando un lugar, no quiere volver a su Patria, no eligió nada, solo quiere sobrevivir".



El gobernador destacó que "la situación es absolutamente desesperante y distinta, cambia todo el tiempo y las niñas en su mayoría están todas embarazadas víctimas de violación".



Según lo manifestado en la convocatoria provincial, San Luis se hará cargo del traslado del que desee venir, se le dará un trato humanitario y luego se lo transformará en ciudadano, "vamos ?dijo- a traer un contingente, un pequeño grupo que nos elija, vamos a presentarle a la provincia en un video porque tenemos que tener el cara a cara con el refugiado".



"Vamos a comprometernos a lo que podamos dar -aclaró-, no nos vamos a endeudar, tampoco estamos prometiendo que van a venir los refugiados y les vamos a dar una vivienda y desadjudicar a otro, eso no va a suceder".



El proyecto, que contará con Liliana Scheines como la coordinadora del Comité Refugiados en San Luis, ofrecerá, a través de la universidad provincial de La Punta sus residencias como primer alojamiento y su centro de estudios de idiomas para allanar la comunicación con quienes decidan venir a la provincia.



Asimismo se ofrecerá el sistema de familias solidarias como lugar de acogida y las escuelas generativas abrirán sus puertas para que los niños vayan a jugar en los primeros meses de adaptación que se encuentren en San Luis.