Triaca dijo que "hay gran predisposición" para acordar la reforma de Ganancias

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, también admitió que "a veces las especulaciones y el cortoplacismo hacen que alguno trate de sacar provecho".



"Hay una gran predisposición de todas las partes para acordar por Ganancias," sostuvo en declaraciones a radio Mitre. No obstante, planteó que "a veces las especulaciones y el cortoplacismo hacen que alguno trate de sacar provecho".



"Entendemos que los trabajadores de transporte son los más perjudicados por el Impuesto a las Ganancias." admitió Triaca, para quien hace falta "mejorar el entendimiento como argentinos".



"No podemos rifar oportunidades, hay que avanzar con el entendimiento", insistió.



Dijo que hay optimismo en el gobierno debido a que "hay voluntad de diálogo entre todas las partes: no tenemos que rifar la oportunidad de crecimiento que tenemos en los próximos meses".



Triaca aseguró que "la gente entiende que las soluciones no se alcanzan de un día para el otro" y remarcó que "eso deberían entender los políticos".



"El debate de Ganancias es uno de ellos. Por eso no se puede dar en el marco especulativo. Tiene que haber responsabilidad en el debate", puntualizó.



El ministro de Trabajo admitió que "hay reclamos de todos los sectores y nosotros tenemos la responsabilidad de moderarlos" y anticipó que el gobierno va "a seguir trabajando durante el fin de semana. Tenemos muchas reuniones hasta el miércoles y vamos a ir encontrando soluciones como lo hicimos durante todo el año".