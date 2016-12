Urribarri asegura que padece persecución y estigmatización

El Presidente de la Nación, Mauricio Macri, estuvo este sábado el Gualeguaychú donde destacó la finalización de la obra vial de la Ruta 19 y el Puente Carretero más largo de la provincia que une los departamentos de Gualeguaychú y Tala. Acompañado por el gobernador Gustavo Bordet, afirmó que "hace 15 años que se viene hablando de estos puentes y de las mejoras de rutas que no se hicieron", tras lo cual se lamentó por la cantidad de "promesas incumplidas los últimos años" y resaltó: "Acabamos con los años de la mentira y con las propuestas que no conducen a nada".



En ese sentido, le dijo a Bordet: "No te ha tocado una fácil. Yo siempre hablo de que recibimos un país quebrado y lamentablemente, vos como gobernador, recibiste una provincia en la misma situación".



Tras las declaraciones, el ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, expresó que "estuvo en nuestra provincia el presidente Macri. De sus palabras me nace decir y ratificar que la persecución, la mentira, el escarnio, el ensañamiento y la estigmatización que padezco no alcanza ni cerca para ocultar lo que objetivamente ha sido la gestión más prolífica en hechos, obras y programas como fue en Entre Ríos la que llevamos adelante junto con Cristina y con cientos de compañeros peronistas, vecinalistas, intendentes radicales y hermanos del campo popular con la que llegamos a todos y cada una de nuestros pueblos con obras, gestión, fuerza realizadora, empuje político y alegría en el corazón", supo El Diario.



En este sentido agregó que tiene derecho a decirlo "no por mí sino por la reivindicación de los cientos de compañeros, militantes, y personal de Gobierno que realizamos la tarea. Por el esfuerzo y el compromiso de todos y el acompañamiento de Cristina pudimos hacer 154 escuelas, más de 35 mil soluciones habitacionales, 2.700 kms de rutas nuevas, más de 70 accesos en nuestras ciudades, casi 2.000 kms de fibra óptica y cientos de obras más, el nacimiento de más de 800 Pymes, dos hospitales de primer nivel en Paraná y Gualeguaychú, agua, gas, saneamiento, urbanizaciones como las de barrio Belgrano en Paraná, recuperación de espacios públicos para las personas y el desarrollo del turismo, infraestructura eléctrica, decenas de escuelas y edificios históricos puestos a nuevo, más un equipamiento en movilidad policial impresionante", enumeró.