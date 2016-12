Rogel: "La decisión que tomó el gobernador sobre Sidecreer es correcta"

Política Dieron de baja el proceso de capitalización de Sidecreer

Política Monge destacó la decisión de dar marcha atrás con la privatización de Sidecreer

Crear una herramienta financiera

El ex diputado nacional y delegado del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Fabián Rogel expresó su satisfacción por la decisión de suspender el proceso de capitalización privada que tenía previsto el gobierno provincial respecto de la tarjeta Sidecreer."Hay que analizar cada uno de los costos de la tarjeta, su sobredimensionamiento, los niveles de contratación de personal político y los costos reales. Pero fundamentalmente ver de qué manera se acude a otros tipos de entidades con características que pueden ser estatales, para lograr la incorporación de capital que pudiera está necesitando la actual tarjeta. Sobretodo analizar, mejorar la calidad de los servicios y expandir estos servicios, es por allí donde se pueden encontrar soluciones económicas a Sidecreer", instó el radical."Está claro -dijo Rogel- que no estamos hablando de un proceso de los últimos meses o del último año; aquí no se ha trabajado durante varios periodos para fortalecer esta institución, sino que por el contrario, se la ha ido debilitando".En otro orden de cosas, Rogel subrayó que "el núcleo central de cualquier propuesta debería ser la puesta en marcha y la vigencia del artículo de la Constitución que establece la posibilidad de crear un Banco en la Provincia de Entre Ríos"."La Constitución provincial que hoy sigue siendo casi un programa de gobierno, no solamente no está siendo llevada adelante sino que además, no ha sido reglamentada, uno de los artículos estratégicos que colocamos en 32008 es la creación de un banco. Es allí donde hay que dar la gran discusión política y financiera hoy por hoy en un mundo tan interrelacionado donde el sistema económico es el gran condicionante no crear esa herramienta deja a la provincia sin el más mínimo grado de financiamiento legítimo y barato ", manifestó el dirigente radical."En este marco Sidecreer podría llegar a funcionar de manera extraordinaria teniendo por detrás un sistema financiero genuino que acompañe el proceso de este tipo de tarjeta", sostuvo el ex legislador.