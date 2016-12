Monge destacó la decisión de dar marcha atrás con la privatización de Sidecreer

"Rescatamos y valoramos la actitud de atender las críticas y reclamos de muchos sectores de la entrerriana al dejar sin efecto el llamado a licitación para la tarjeta Sidecreer", expresó el diputado provincial Jorge Monge (Cambiemos) al referirse a la decisión de dar marcha atrás con la incorporación de capitales privados a Sidecreer."Para reposicionarla y pensar en recuperar realmente la tarjeta, se hace necesario ahora otro paso: el Gobierno debe tener el mismo criterio y rescindir el convenio que existiría desde hace unos años -no muy claro y no muy público- con las mutuales y otras entidades financieras que, agazapadas, pensaban dar el bocado final sobre esta herramienta", sostuvo el legislador.Luego manifestó que "en todo aquello positivo, el gobernador Bordet nos va a encontrar acompañándolo tal como se lo manifestamos cuando le solicitamos que dejara sin efecto la privatización de Sidecreer".Respecto del fondeo para esta empresa, "entendemos que se debería hacer lo que la propia consultora (First) -que elaboró los defectuosos pliegos- recomendaba: que Sidecreer acceda por sí misma al mercado de capitales y constituya sus propios fidecomisos financieros u otras alternativas con la securitización de sus propios cupones, como forma de acceder a tasa razonables y terminar con el gran negocio actual de las mutuales y algún banco vinculado a alguna de ellas, que al mismo tiempo que financian a tasas leoninas a Sidecreer desangran a los empleados y jubilados provinciales con préstamos usurarios y con riesgo cero", indicó en un comunicado enviado aY agregó que "el paso siguiente debe ser prohibir el uso del Código 412 de descuentos automáticos en los haberes del sector público provincial por parte de los prestamistas.Hay muchos de sus empleados comprometidos con propuestas para sanear y relanzar Sidecreer, por ese lado el Gobernador podrá encontrar soluciones".Jorge Monge, diputado provincial por Cambiemos