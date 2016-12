Confirman que el lunes no habrá transporte público por el reclamo de Ganancias

El titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, confirmó que el lunes, entre las 5 y las 7, todo el transporte público estará cancelado por la realización de asambleas en las que se debatirá sobre los reclamos del sector en torno al impuesto a las Ganancias.



"En definitiva, es un paro de dos horas mientras hacemos las asambleas. De 5 a 7 de la mañana, subtes, (micros de) larga distancia, corta distancia y combis, los ferrocarriles también (pararán)", informó Fernández en declaraciones a Radio Mitre. La aeronavegación también será parte de las asambleas que suspenderán los servicios.



Según afirmó el líder de la UTA, los servicios de transporte se retomarán sin mucha demora a partir de las 7. "Los coches están preparados para salir después de las siete", aseguró.



"Es la única forma para hacer entender" el reclamo, consideró el líder de la UTA. El pedido del gremio es que se elimine de la carga del impuesto a las ganancias a las horas extras, los viáticos y feriados trabajados. "Casi el 60% del sueldo lo tenemos en extras, feriados que tenemos que trabajar, viáticos. Estamos en contra del impuesto", explicó el sindicalista.



Si bien Fernández destacó el acercamiento de ayer entre el Gobierno y la CGT, en el que se avanzó en la posibilidad de un mínimo no imponible de alrededor de $ 38.000, exigió un esfuerzo mayor.



"Si (el Gobierno) ya ofreció $ 38.000, puede llegar a 44, 45.000 pesos", evaluó el dirigente sindical.



En declaraciones a FM Delta, Fernández pidió: "El salario móvil tiene que estar arriba de los 55 mil pesos".



Schmid adelantó que el lunes 19 habrá "Trastornos, demoras y anormalidades"



El secretario general del sindicato de Dragado y Balizamiento y uno de los integrantes del triunvirato que comanda la CGT, Juan Carlos Schmid, admitió hoy que el lunes será un día de "trastornos, demoras y anormalidades", en todos los servicios de transporte por las asambleas en las que se debatirá sobre el impuesto a las Ganancias que, según confirmó, se extenderán entre las 4 y las 12.



"Va a haber trastornos, demoras y anormalidades en los servicios", reconoció el dirigente cegetista al referirse a la celeridad con la que podrían restablecerse los distintos servicios.



"El transporte está particularmente afectado por este impuesto que tiene carácter confiscatorio. Estamos demandando, además de la modificación del mínimo, que se excluyan viáticos, horas extras, sábados, domingos y las franquicias de la navegación interior, porque eso no forma parte de la base tributaria", reclamó, en declaraciones a Radio 10.



Schmid, ademàs secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), recordó que Todos los candidatos presidenciales "pasaron por la sede de nuestra confederación", y "les planteamos que queremos que se elimine este impuesto".



En el caso del transporte automotor de pasajeros, trenes y combis, los inconvenientes se registrarán entre las 5 y las 7, según Roberto Fernández, líder de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).



Cuando le consultaron al sindicalista si el presidente Mauricio Macri cumplió sus promesas de campaña sobre el impuesto a las ganancias, Schmid respondió: "No ha cumplido". (Télam)