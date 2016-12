El intendente de Villa Paranacito hizo un balance de su gestión

El intendente de Villa Paranacito, Gabriel García, realizó un balance de su gestión a un año del inicio de la misma. Al mandatario le tocó hacerle frente a la inundación que azotó a esa zona del sur entrerriano, y que se extendió por más de tres meses.El primer punto de análisis fue el parque automotor de la comuna. "La Municipalidad contaba con un parque automotor insuficiente, desgastado y obsoleto. Esto motivó comenzar la gestión con la compra de una Ford Ranger, realizar reparaciones importantes y costosas en una retro, en el Camión IVECO que está enganchado a una batea, se reparó y compró una planta motriz para un tractor y se compró un camión regador entre otras cosas", detalló el mandatario municipal.Y en esa línea, anunció: "En los meses próximos, la municipalidad contará con una motoniveladora y dos lanchas, y con esto se evitará la tercerización de trabajos y del transporte dentro de la isla, permitiendo al municipio tener presencia en estos lugares haciéndolo con menores costos".Al ser consultado de las ayudas económicas recibidas este último año, el intendente agregó: "Sí, se han gestionado y recibido Aportes del Tesoro Nacional (ATN) destinados a atender la emergencia hídrica y a solventar desequilibrios financieros. También se han tramitado y recibido subsidios de la Provincia. Con fondos propios encaramos distintas obras como la construcción de cordones cunetas, algo esencial para mantener las calles, debiendo realizar la compra de los moldes y maquinaria adecuada para la construcción"."Con la llegada de la Draga Rex de la Provincia comenzamos a encarar una serie de obras como el rellenado del Barrio de las 40 viviendas, entre otras, la ampliación del Cerro Poblacional y la defensa Urbana de Villa Paranacito", completó García."Para poder realizar estas megaobras es fundamental saber que pensamos Paranacito a futuro, de manera integral, y no con obras parciales o complementarias que muchas veces han sido poco eficientes o no han proporcionado soluciones definitivas a los vecinos", valoró el intendente.García también opinó sobre distintas experiencias políticas y su particular visión del futuro de la comunidad isleña: "Ha sido un año irregular, que ha coincidido con el inicio de esta gestión, en el cual debimos atravesar una crisis hídrica hasta mediados de año y cuyas consecuencias aún debemos afrontar. No obstante considero que esta contingencia resaltó el espíritu solidario de la población como también la vocación de servicio de los empleados que componen la administración municipal, principalmente en los sectores de obras públicas y desarrollo social junto al equipo de funcionarios que trabajaron sin descanso asistiendo a la población", rememoró."Asimismo hemos abierto espacios de diálogo con distintos sectores de la localidad (productivo, turismo, actores institucionales, etc) para escucharlos, tratar de encontrar en conjunto, soluciones a las problemáticas y desarrollar actividades comunes. Tomo estos aspectos señalados como experiencias positivas", instó el mandatario del sur entrerriano.Para cerrar, García resaltó las nuevas relaciones interpersonales de la comunidad, comparada con gestiones anteriores: "Cada funcionario debe tener como prioridad perseguir el objetivo del bienestar social en nuestra comunidad. Para ello, la armonía en las relaciones entre vecinos es el ideal que perseguimos todos y es una de las prioridades de esta gestión. Una sociedad con necesidades básicas completas pero sin paz social sería un fracaso para cualquier dirigente. Además considero que es una obligación velar para que los ciudadanos que se encuentran en condiciones sociales y/o económicas adversas sientan que el estado está junto a ellos y que los acompaña día y día en sus necesidades, no como un estado represor que reprocha y recuerda la asistencia ofrecida a cada uno. Quiero aprovechar y saludar para estas fiestas a toda la comunidad Isleña y resaltar la continuidad de esta forma de relacionarnos y con esto arribar a la prosperidad tan deseada por todos nosotros".