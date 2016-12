Peña: "Cambiemos nunca se caracterizó por ser antiperonista"

El Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, aseguró este sábado que el frente Cambiemos "nunca se caracterizó por ser antiperonista" , sino que constituye una fuerza que "tiene dirigentes peronistas desde el primer día".



El ministro coordinador destacó la composición pluripartidaria del frente gobernante para hacer énfasis en la cantidad de dirigentes justicialistas con los que cuenta, y puso como ejemplos al dirigente sindical "Gerónimo "Momo" Venegas, Diego Santilli, Cristian Ritondo o, desde hace menos tiempo, Joaquín de la Torre y el propio Emilio Monzó".



Las declaraciones de Peña, difundidas en una entrevista realizada por el Diario Perfil, se conocen en momentos en que el tema de la participación peronista en Cambiemos está en la agenda. Monzó, que preside la Cámara de Diputados, planteó en varias ocasiones, incluso con dichos públicos, la necesidad de sumar a más dirigentes del PJ al frente gobernante.



En el plano bonaerense, la gobernadora María Eugenia Vidal llevó a su gabinete la semana pasada al ex intendente de Castelli, Francisco Echarren, y anteriormente había sumado a su equipo al ex jefe comunal de San Miguel, Joaquín de la Torre.



Peña, no obstante, diferenció a Cambiemos del PJ. "Cambiemos emergió como el resultado de una sociedad que quería una política alternativa a lo que era la cultura del poder peronista y, sobre todo, kirchnerista", pero aclaró que "eso no quita que lo integren dirigentes que vienen del peronismo u otros lugares".



"No siento que Cambiemos necesite un cambio de perfil. La base política nos la da la mayoría de argentinos que apoyan esta fuerza política", agregó Peña sobre la orientación política del oficialismo.



El jefe de Gabinete elogió el desempeño de la alianza gobernante. "Creo que Cambiemos, en el último año y medio, fue una de las experiencias más exitosas de la Argentina", resaltó.