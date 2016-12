Bordet: "Mantener exención a ingresos brutos se traduce en puestos de trabajo"

Bordet acompañó este viernes en Racedo, al Grupo Motta en la cena de fin de año de la entidad, presidida por Héctor Motta. Allí, el mandatario aseguró: "La exención del impuesto a los ingresos brutos es algo que no resulta gratis para la provincia porque son varios millones de pesos que se resignan. Pero esa resignación de ingresos, por otro lado se traduce en el sostenimiento de la fuente de trabajo en todo el territorio provincial".

El gobernador acompañado de su esposa Mariel Ávila, aseguró que "es un gran gusto poder compartir con ustedes por segunda vez, esta despedida que es tan tradicional, y quería hacerlo por reconocimiento a Héctor y a su familia, pero también porque transcurrió un año desde la última vez que estuvimos en este acontecimiento y pasaron muchas cosas, y también es importante tomar un punto de reflexión, para analizar qué es lo que paso, porque es la base que nos sirve para proyectar lo que vendrá en el próximo año".

Bordet aseguró que "no ha sido un año fácil, para nada, ha sido muy intenso. Nos enfrentábamos con un escenario que hacía muchos años no se vivía en la provincia, de poder compartir un gobierno de distinto signo político con nación, y esto ha sido fruto de trabajar fuertes consensos y acuerdos para priorizar cuales son los intereses generales".



En este sentido, dijo que "hemos trabajado con mucha responsabilidad, forjando relaciones que eran sumamente necesarias entre Nación, provincia y municipios porque también entendíamos que había un mensaje muy claro de la sociedad que pedía a quienes teníamos responsabilidad política de conducir en distintos estamentos de gobierno que encontremos esos consensos".



Bordet aseguró que "hay una provincia con graves problemas financieros, que los asumimos, los enfrentamos de los cuales nos hicimos cargo desde el primer día de gestión y trabajamos con mucha honestidad intelectual para poder dar lo mejor de nosotros en la consecución de los fines".



En este sentido, destacó "el esfuerzo que también hace el sector privado en la provincia para la generación de riqueza y empleo, resulta clave en la provincia que tiene una gran diversidad de cadenas de valor y de economías regionales como muy pocas las hay en Argentina". Resaltó que "nuestro compromiso es de trabajar junto al sector privado para lograr estos objetivos. Nadie puede realizarse individualmente en este país y en esta provincia. Tenemos que aunar criterios y esfuerzos, trabajar en conjunto. Ver de qué manera desde el gobierno generamos mejores condiciones para que la producción, la industria, el sector primario, pueda mejorar su productividad y derramar en empleo lo que tiene como riqueza".



El mandatario indicó que "quien invierta en esta provincia, a los grupos empresarios que están en esta provincia nosotros proponemos seguridad jurídica, aquí nadie se va a encontrar con una sorpresa desagradable, con que se les pida algo que es indebido. Hay normas que las establecimos".



En este marco, subrayó que "me comprometí con la Unión Industrial de Entre Ríos a mantener la exención al impuesto de los ingresos brutos y es algo que no resulta gratis para la provincia porque son varios millones de pesos que se resignan. Pero esa resignación de ingresos por otro lado se traduce en el sostenimiento de la fuente de trabajo en todo el territorio provincial, inclusive en algo tan pequeño como Racedo que tiene industrias tan pujantes como la del grupo Motta. Esto se multiplica en todo el territorio de la provincia, por eso es importante entender con claridad por qué lo subvencionamos. Y no es sólo la industria, también lo hicimos con el sector primario".



Recordó que también, "nunca vamos a tomar medidas unilaterales, sino justamente fruto de acuerdo, consensos y dialogo, fundamentales para construir la confianza entre el sector público y privado".



Por último, dijo que después de un año de "intenso trabajo, de ardua labor vivimos con mucha expectativa y esperanza, pero con mucho compromiso también para afrontar el año que viene, para poder seguir construyendo juntos, con el sector privado y el sector público, el desarrollo de la grandeza de esta provincia y que Entre Ríos pueda volver a estar en el lugar donde siempre debió haber estado".



De la ceremonia que se desarrolló en el polideportivo del grupo Motta, en Racedo, también participaron el intendente de Crespo, Darío Schneider; Augusto Motta, presidente de Calisa y Helen Motta, directiva y los trabajadores de las cinco empresas que integran el grupo.



Más inversión



Por su parte, Motta agradeció la presencia del gobernador en la cena por segundo año consecutivo. Tras referirse a la situación financiera y económica nacional, "el primer semestre fue de transpirar la camiseta y el segundo de pelearla con la camiseta mojada sin la posibilidad de poderla cambiar", definió y agregó que "hemos compartido un año donde hemos esperanzas".



El empresario dijo que realmente "estamos lejos de alcanzar las meta que realmente quiere y desea cualquier argentino".

Aseguró, que como empresario "quiero que haya reglas claras, que el gobierno nacional encuentre las pautas de un sistema económico que nos dé la posibilidad no de seguir endeudándonos o comenzar a endeudarnos en el mundo, sino que a través de herramientas que hacen al sistema económico como ser recuperar la competitividad para que realmente todo el potencial que tiene Argentina de transformar sus materias primas, sus valores naturales en productos terminados y ponerlos en el mundo. Si somos capaces de ideal un sistema económico que realmente nos lleve por ese sendero no vamos a vamos a pedir dólares prestados, vamos a traer dólares genuinos que van a ser el origen de lo que acá producimos. Y eso es lo que debemos esperar como argentinos".



Agregó que si "esto llega a ocurrir indudablemente van a multiplicarse los panes y la única forma de multiplicarlos es a través del trabajo honesto, honrado, saludable, es el que estamos comprometidos los empresarios".



Motta adelantó que el futuro del grupo "viene más inversión. Esa es la puesta que tenemos que tener hacia delante. Este grupo está comprometido con sus raíces. Vamos a reinvertir las utilidades que se puedan producir, pero también vamos a reinvertir los créditos que podamos tomar para seguir ampliando la base productiva".



En este sentido, apuntó que el grupo tiene dos proyectos en carpeta que "si realmente el año próximo se nos da, creo que va ha ser una base de sustentación que nos va a permitir reiniciar o retomar con fortaleza el camino del crecimiento".



Para finalizar, el presidente del Grupo Motta, dijo que tiene "fe, máxime acompañado de la máxima autoridad del gobierno provincial, como es el gobernador Gustavo Bordet, que indudablemente cuando hable de un semestre de jugar con la camiseta transpirada y un segundo semestre con la camiseta mojada me consta que el gobernador ha tenido que jugar en la misma situación. Así que voy hacer un voto de confianza para que Argentina a través del gobierno nacional y que nuestro gobernador a través de su esfuerzo diario y el equipo que lo acompaña encontremos el derrotero para que el camino del éxito nos conduzca a una argentina mejor".