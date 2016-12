Macri inauguró junto a Bordet, el puente más largo de la provincia

El Presidente de la Nación, Mauricio Macri, estuvo este sábado el Gualeguaychú donde destacó la finalización de la obra vial de la Ruta 19 y el Puente Carretero más largo de la provincia que une los departamentos de Gualeguaychú y Tala. Acompañado por el gobernador Gustavo Bordet, afirmó que "hace 15 años que se viene hablando de estos puentes y de las mejoras de rutas que no se hicieron", tras lo cual se lamentó por la cantidad de "promesas incumplidas los últimos años" y resaltó: "Acabamos con los años de la mentira y con las propuestas que no conducen a nada".



"Este es un país federal y tiene que desarrollarse en forma federal. El futuro no pasa por el centralismo, pasa por el desarrollo de cada economía regional" por eso "queremos estar más veces acá, no para inaugurar obras, sino para mostrarlas terminadas", definió el mandatario nacional. Macri encabezó este sábado, en el paraje rural "Costa San Antonio", a 20 kilómetros de Urdinarrain, la inauguración de la Ruta 19 y el Puente Carretero que une las localidades de Mansilla y Urdinarrain.



La obra, que incluye además otro puente de menor extensión y la reparación del camino, fue financiada por el Programa de Servicio Agropecuarios Provinciales (Prosap) y representa una inversión superior a los 250 millones de pesos.



"Hoy estamos ante una obra que empieza y termina. Acabamos con los años de mentiras y con las propuestas que no conducen a nada", indicó el Presidente, acompañado por Bordet, sobre el puente más largo de la provincia y reiteró que "se terminó esto de que las obras sean sinónimo de corrupción y de mentiras".



Ante esto, el jefe de Estado expresó: "Si las promesas se hubieran cumplido cuántos más argentinos hubiesen tenido trabajo y un futuro distinto. Por eso, nosotros tenemos un compromiso distinto y hemos aprobado el plan de infraestructura más ambicioso de nuestra historia".



"Gran parte de esta zona no era productiva porque no se llevaban a cabo proyectos como estos, hace 15 años que se viene hablando de estos puentes, de las mejoras de estas rutas. Hace 15 años cuántos más argentinos hubiesen tenido trabajo, un futuro distinto", señaló.



En este sentido, resaltó: "En noviembre tuvimos el consumo de asfalto más grande de los últimos cinco años, y esto es porque logramos que la rueda vuelva a girar" y valoró la importancia de las "economías regionales".



En ese marco, agradeció al gobernador y definió: "Este es un país federal y tiene que desarrollarse en forma federal. El futuro no pasa por el centralismo, pasa por el desarrollo de cada economía regional" por eso "queremos estar más veces acá, no para inaugurar obras, sino para mostrarlas terminadas".



Con motivo de la inauguración el paso por el puente estuvo cerrado para el tránsito vehicular desde las 5 del sábado y hasta las 12 del mediodía. En el mismo horario estuvo cerrado también el acceso al balneario Municipal Arenas Blancas, ya que se utilizó el predio para la recepción de las autoridades.



