Neo Net Music "fue bloqueada" en Facebook: apuntaron contra la comuna

Desde la página web Neo Net Music, se informó que la Fan Page de este sitio, en Facebook, fue bloqueada. Su director, Lorenzo Mascaró, se comunicó con Elonce.com e indicó: "Hago responsable al municipio, al intendente Lénico Aranda y a Dana Olivera Taleb, de bloquear Neo Net Music en Facebook, además de mi facebook personal".



Mascaró entiende que "evidentemente nuestras investigaciones le molestan a la comuna. Hemos dejado las puertas abiertas por si quieren hacer el descargo, y no lo han hecho".



Además, entendió que se discrimina desde la comuna, a distintos medios por no ser del color político del municipio".



Mascaró contó que el próximo miércoles concurrirá a una entrevista con el intendente donde "le pedirán explicaciones" por lo sucedido. Y acotó que "en caso de que no me den respuestas, haremos las acciones penales pertinentes".



Por otra parte, expresó: "Escribimos para que nos desbloquee en Facebook, aún no nos han respondido".



Lamentó que en Diamante "no vivimos la libertad de expresión". Elonce.com.