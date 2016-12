Macri y Bachelet ratificaron la decisión de avanzar en el proceso de integración

"Creemos que ese desafío central, como la integración al mundo, se puede hacer mucho mejor si unimos nuestras capacidades y nuestra inteligencia", dijo Macri.



Por su parte, Michelle Bachelet destacó que el marco de coincidencias alcanzado incluye entre los puntos salientes la decisión de "trabajar coordinadamente en la infraestructura de conectividad".



Los dos jefes de Estado señalaron con énfasis, además, el compromiso de crear condiciones favorables para avanzar hacia una "convergencia" entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, en momentos en que Argentina y Chile coinciden en el ejercicio de la presidencia pro tempore de ambos bloques regionales.



Los mandatarios ofrecieron una declaración conjunta en la residencia de Olivos en el marco de la visita oficial que hoy realizó al país la presidente chilena junto a 19 ministros de su Gobierno, quienes mantuvieron un encuentro paralelo con sus pares argentinos en la Cancillería.



Bachelet fue recibida con honores militares en Olivos, donde Macri le dio la bienvenida.



Los presidentes efectuaron un paseo por los jardines de la residencia, encabezaron la foto oficial junto a sus respectivas comitivas y compartieron un almuerzo, tras lo cual emitieron la declaración conjunta y respondieron a preguntas de la prensa.



Macri señaló que frente a un mundo que "ha cambiado muchísimo" se impone el desafío de "encontrar soluciones" para problemas como el de la pobreza, que nuestro país "no ha resuelto, a diferencia de nuestros hermanos de Chile, que la han ido disminuyendo sistemáticamente".



Remarcó que "ya ha habido muchas reuniones a lo largo de este año" entre los dos Gobiernos, "algunas muy fructíferas que tienen que ver con empezar por lo básico, que es la interconexión física".



Agregó que hoy "debido a la hospitalidad chilena y a la mejor oferta de precios se están cruzando muchos argentinos a Chile y queremos integrarnos definitivamente, más allá de estas asimetrías macroeconómicas transitorias".



Recordó que "tenemos obras en decenas de pasos para integrarnos realmente", una de ellas "emblemática, que llevará una década, que es Agua Negra", la cual cuenta con el apoyo financiero del BID con carácter de emprendimiento binancional.



"Pero también con apoyo del BID estamos haciendo una obra en el paso de Mendoza, el Cristo Redentor, que en menos tiempo va a lograr aumentar muchísimo la capacidad y seguridad en el intercambio", aseveró.



Macri puso de relieve que "Chile ha hecho una labor muy avanzada respecto a nuestra economía en sectores como la pesca o la minería, de los cuales queremos aprender".



Apuntó que Chile ha trabajado mucho, además, "en algo que hemos puesto como centro de nuestra agenda, que es el desarrollo del sector Pyme".



Afirmó que "queremos aprovechar ese conocimiento y ese intercambio para que trabajen en conjunto pymes argentinas y chilenas pensando, no solo en nuestros mercados, sino en el mundo entero".



"Todo esto apunta a generar oportunidades, empleo, a aprovechar las experiencia conjuntas, a encarar el mundo ?también el turismo- con una visión conjunta. Hay muchas cosas que nos vinculan más allá de nuestra historia y de nuestro afecto", subrayó.



Por su parte, Bachelet destacó que, paralelamente al encuentro entre los Presidentes, en el marco de esta visita oficial se realizaron "la octava reunión binacional de ministros y también la sexta reunión de intendentes y gobernadores de la frontera común, que son todos mecanismos importantes de coordinación e integración bilateral".



"Yo he venido casi con la totalidad de mi gabinete efectivamente, y con intendentes regionales para sostener reuniones que nos permitan profundizar la amistad y la integración entre nuestros pueblos en territorios aledaños", afirmó.



"Quiero destacar que nunca antes una reunión bilateral de este tipo había convocado a tantas autoridades", agregó.



Comentó que "con el presidente Macri hemos tratado temas fundamentales para nuestra integración, como la facilitación fronteriza, que son muy importantes desde el punto de vista turístico, para el comercio bilateral y la integración bioceánica".



"También los ministros y los intendentes han podido avanzar en otro tema clave, que es la conectividad física. El presidente Macri y yo vemos con mucha satisfacción los avances en el Túnel Internacional Paso de Agua Negra, que va a permitir unir Coquimbo con San Juan", agregó.



Indicó que "también hay importantes avances en el emblemático Túnel Internacional Paso Las Leñas, que unirá O'Higgins con el sur de Mendoza, y el restablecimiento del ferrocarril que unirá Salta con Antofagasta".



"Hemos trabajado fuertemente en cómo desarrollamos el potencial de nuestra regiones y provincias, y coincidimos en que es fundamental potenciar el desarrollo productivo en nuestras regiones", remarcó.



Con el mismo fin "hemos decidido trabajar en la profundización del Acuerdo de Complementación Económica entre nuestros países y de Chile con el Mercosur", agregó.



Respecto de los encuentros bilaterales entre los ministros de ambos Gobiernos, apuntó que "se han firmado acuerdos como el establecimiento de un nuevo fondo común para la cooperación y el desarrollo, un convenio en el ámbito antártico para hacer investigaciones conjuntas tecnológicas y acuerdos en materia cultural, deportes y turismo".



Sostuvo que "estamos lejos de muchas otras zonas del mundo, por lo tanto, tenemos que pensar en circuitos integrados y estamos trabajando en la Alianza del Pacifico para ello".



Dijo también que "vemos con gran interés que Argentina pueda ser parte de la Alianza del Pacífico, y lo manifestamos con claridad cuando invitamos al presidente Macri" al asumir Chile la presidencia pro tempore del bloque.



"La Alianza del Pacífico va a seguir trabajando muy fuertemente con el Mercosur, y ha habido un acuerdo entre cancilleres para trabajar con la Argentina como miembro", afirmó.



Sobre el mismo tema Macri recordó que la Argentina también ejerce desde este mes la presidencia pro tempore del Mercosur.



Y aseguró que desde espacio institucional "esperamos encarar esta reunión con el objetivo de ver cómo podemos profundizar la relaciones entre ambos bloques, porque todos coincidimos en que en el mediano y largo plazo tenemos que converger".