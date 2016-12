Deportistas entrerrianos fueron distinguidos en el Senado

El vicegobernador Adán Bahl, acompañado de los senadores Miguel Piana y Raymundo Kisser, recibieron y entregaron distinciones a diferentes deportistas de nuestra provincia que participaron durante este año en torneos internacionales. "Es importante distinguir a todos aquellos que con pasión y esfuerzo han puesto lo mejor de sí para representarnos en algo tan sano y productivo como es el deporte", expresó Bahl.



Se trata de los gimnastas Maximiliano Llanes y Catalina Acevedo, que vienen de participar en un Sudamericano y un Panamericano en Colombia; Lucas Zampedri, subcampeón mundial de bochas, representando al país en el torneo realizado en el Principado de Mónaco; y Tomás Benitez, nadador que participó de un torneo internacional en Chile y viene ganando protagonismo a escalas regional y nacional perfilándose para ser uno de los representantes argentinos en los III Juegos Olímpicos de la Juventud, que se realizarán en Buenos Aires en 2018.



Tras la entrega del reconocimiento, el vicegobernador Bahl sostuvo que es un "verdadero honor como entrerrianos contar con éstos excelentes deportistas, los cuales a partir de su dedicación, determinación, esfuerzo y convicción han llegado a representar a nuestro país en diferentes competiciones internacionales".



"Siempre he sostenido que invertir en deporte es aportar al presente y al futuro de nuestros jóvenes, y aquí encontramos un claro ejemplo en Maximiliano, en Catalina, en Lucas y Tomás de que con mucho esfuerzo y sacrificio, se logran resultados importantes".



Posteriormente y durante la 21° sesión, la Cámara de Senadores rindió homenaje a los deportistas por los resultados obtenidos.



Entrerrianos de primer nivel



Los gimnastas paranaenses Catalina Acevedo y Maximiliano LLanes compitieron de un panamericano y un sudamericano de gimnasia en Bogotá (Colombia). Ambos coincidieron en la importancia de asistir a este tipo de torneos "porque nos dimos cuenta de que con mucho trabajo podemos alcanzar los niveles de las potencias en cada especialidad".



"Venir y que nos reciba el vicegobernador es toda una nueva experiencia, nunca habíamos estado acá y estamos muy contentos porque se reconoce nuestro esfuerzo y el de nuestras familias que nos acompañan en cada momento".



Tomás Benítez es un nadador oriundo de la ciudad de Federación que viene de participar en una competencia en Chile del que formaron parte cuatro naciones (Argentina, Paraguay, Uruguay y el país anfitrión): "Esa fue una experiencia muy linda, los resultados obtenidos fueron muy buenos y lo más importante es tener la oportunidad de poder haber ido a representar a nuestro país".



Consultado por el sacrificio que debe hacer un deportista para llegar a esas competiciones explicó que "yo veía que muchas personas podían llegar, y comencé a preguntarme porqué yo no", sostuvo y agregó: "Todo con esfuerzo y mucha constancia, llega".



Lucas Zampedri, con tan solo 16 años, fue subcampeón mundial de Bochas en la categoría sub 18 en el torneo realizado en el Principado de Mónaco. "Llegué a ser selección Argentina porque después de un torneo en La Pampa me convocaron para una preselección en Córdoba y quedé junto a un chico de Bahía Blanca, explicó.



"Viajar, conocer otras culturas y participar de torneos tan importantes es muy lindo, y hacerlo a través del deporte que uno eligió es increíble", expresó Zampedri y destacó que "que es un verdadero honor recibir este reconocimiento de manos del vicegobernador, es algo que nunca me imaginé".