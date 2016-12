Venta de inmuebles: "Si va a favorecer a la comuna es positiva", dijo Ríos

Paraná La Tributaria 2017 será tratada el próximo jueves en el Concejo Deliberante

El concejal del Frente para la Victoria, Enrique Ríos, se manifestó a favor de la venta de inmuebles que propone el Ejecutivo Municipal de Paraná y de la relocalización de la terminal de ómnibus. Además adelantó su voto negativo a la Tributaria 2017.En declaraciones a, el edil recordó que tras la sesión de este jueves, se realizó la asamblea ciudadana en la Plaza 1º de Mayo, donde el bloque opositor "explicó a la ciudadanía que era lo que estaba pasando en el seno del Concejo".En tal sentido, y con respecto al proyecto del Ejecutivo que pretende vender algunos inmuebles que son propiedad de la residual del ex banco municipal, Ríos se manifestó a favor "siempre y cuando signifique una capitalización hacia el municipio que permita mejorar la calidad en la prestación de los servicios. Lo que señalamos ayer fue que no teníamos los elementos de juicio suficientes al momento de la sesión, como saber cuál es el proyecto real de descentralización y cuál es el destino final de estos recursos que se obtendrán por la venta de estos inmuebles. Si esta venta va a favorecer a la Municipalidad, creo que es positiva", agregó.Consultado sobre la relocalización de la Terminal de Ómnibus, Ríos mencionó que "todos los que transitamos por la ciudad sabemos que la actual terminal ha quedado enclavada en un lugar que ha hecho que colapse y es necesario reubicarla".Finalmente, el edil del FpV adelantó que en la sesión del próximo 22 de diciembre no acompañará el proyecto de Tributaria 2017 "porque entiendo que al contrario de lo que son los impuestos, la tributaria conlleva una necesaria contraprestación y hoy vemos que hay un aumento en la carga tributaria hacia los ciudadanos, que no se condice con lo la prestación de los servicios y de las obras públicas diseñadas en el Presupuesto".