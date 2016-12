Difundieron sondeo de opinión sobre la imagen del intendente y otros temas

Política Varisco se reunió con la ministra de Desarrollo Social de la Nación

Un sondeo de opinión pública realizado en las 18 seccionales de Paraná, midió el nivel de aceptación y rechazo de los cambios de circulación de calles en la capital provincial; la imagen del intendente Sergio Varisco y la gestión municipal; los problemas en los barrios y los aciertos de la municipalidad."La aprobación de la gente hacia el liderazgo del jefe de Gobierno local, fue la que mayor impacto positivo tuvo. La esperanza de la mayoría en el futuro pesa más en el ánimo colectivo que la idea de malas expectativas", señaló la medición que estuvo a cargo de la consultora Testear.La muestra se llevó a cabo del 16 al 19 de noviembre, a través de un cuestionario a 407 hombres y mujeres de entre 16 y 55 años en las 18 seccionales de Paraná. El muestreo, que fue probabilístico y aleatorio simple, se trabajó con un cuestionario estructurado. El nivel de confianza se determinó en 95 %, con un margen de error de más/menos 5 % aproximadamente.La primera pregunta fue:El 40,8 % de los ciudadanos consultados opinó que es buena-muy buena; el 35,6 % manifestó que regular y el 20,6 % manifestó que es mala-muy mala. Sólo el 2,9 % utilizó la opción No sabe/No contesta.Sobre las problemáticas existentes, se consultó a los ciudadanos relevadosLuego que las inquietudes se concentraran en la crisis económica, la inseguridad volvió a ser la principal preocupación de la ciudadanía. En este caso, los vecinos consultados manifestaron su preocupación ya que no se sienten seguros y temen ser víctimas de la delincuencia. Así lo reflejó la encuesta de Testear. Un 23 % respondió que, para ellos, los mayores inconvenientes son la inseguridad y la delincuencia, aseguraron desde la comuna basándose en el relevamiento.En segundo lugar se ubicó la basura, con un 22,1. Luego, el 17,8 se pronunció por las calles rotas y baches; un 9,7 % señaló que el alumbrado público es deficiente; cloacas y desagües fueron elegidas por el 3,8%; mientras la droga fue motivo de preocupación del 3,6% de las personas relevadas. Después se ubicaron el tránsito (3,6%); los cortes de agua (3,1%); el desmalezamiento y los pastizales (3,1%); las pandillas callejeras 1,9%; el estacionamiento (1,7%); los cortes de luz (1,2%); el transporte público (1,2%); los trapitos (1,0%); la tracción a sangre (0,7%); los mosquitos y bichos (0,7%); los indigentes (0,5%); los perros sueltos 0,5%; las casas ranchos (0,5%) y los centros de salud (0,2%).Posteriormente se consultó:Desde que se promovió el cambio de circulación de calles, a mediados de marzo, las autoridades municipales explicaron que tiene como objetivos mejorar la organización del tránsito en la vía pública, lograr una mayor eficiencia del transporte urbano de pasajeros, disminuir los tiempos de viaje y de espera para los usuarios de colectivos, garantizar una mayor seguridad vial y optimizar los recursos en el funcionamiento del sistema vehicular. Esa iniciativa tuvo un 37,4 % de adhesión en los paranaenses consultados, ubicándose en primer término como un acierto de la gestión municipal.Bastante más lejos, con un 18,9 % se instaló como el bacheo y la pavimentación; luego los contenedores y el reciclaje (11,1 %); transporte público y colectivos (9,9 %) y por último, un 8,2 % eligió los controles de tránsito.Al desmenuzar el índice del intendente, Sergio Varisco, "".En tanto, un 35,9 % opinó que su imagen es regular y el 18,2 % manifestó que es mala. La opción No sabe-No contesta tuvo un 5,4 % de aceptación.Aunque en general la ciudadanía expresa sus dudas y sus temores sobre la situación económica, en privado, una gran mayoría de las personas consultadas por Testear, aseguró ser optimista sobre lo que vendrá en 2017. La esperanza de una mayoría social en el futuro pesa más en el ánimo colectivo que las desdichas del presente.Sobre la pregunta: En lo personal o familiar, ¿qué expectativas tiene para 2017?, un 50,4 % respondió que cree que su situación mejorará; un 33,4% manifestó que se mantendrá; mientras un 15,7 % opinó que empeorará. Sólo un 0,5% eligió la opción No sabe/No contesta.La encuestadora Testear es la misma que un mes ante de las elecciones del año pasado anuncio públicamente que Varisco ganaría por 14 puntos de diferencia, lo que se cumplió.