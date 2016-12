La mesa pesquera provincial será convocada en enero

Foto 1/2 Foto 2/2

Autoridades de la provincia recibieron este jueves a referentes de los pescadores comerciales independientes para analizar distintas medidas para el sector. En ese marco se avanzó en la creación de la mesa pesquera, el empadronamiento, garantía de los cupos para la exportación y un aumento de los aranceles al pescado que ingresa de otras provincias. También se ofrecieron instancias de capacitación para encarar proyectos asociativos y un bolso navideño.



El secretario de Producción Primaria del Ministerio de Producción, Martín Barbieri, y el secretario de Gestión del ministerio de Desarrollo Social, Leonardo Centurión, se reunieron este jueves con referentes de los pescadores comerciales independientes de Victoria. También estuvo presente el intendente de Victoria, Domingo Maiocco.



Durante el encuentro se acordó convocar a la constitución de la mesa pesquera que tendrá como objetivo la consolidación de un ámbito propicio para el debate e intercambio respetuoso entre los actores de esta cadena: pescadores, acopiadores y la industria. La intención es convocarla para el mes de enero. Allí cada eslabón podrá plantear los problemas que se suscitan en la conformación de los precios, normativas existentes, competencia desleal y acuerdos con otras provincias, entre otros temas, con la participación del Estado como mediador y regulador de los conflictos.



Por otro lado, los pescadores solicitaron la necesidad de un censo para relevar y empadronar a quienes se dedican a esta labor y que sirva, además, como regulador para que la actividad y el negocio no se desvirtúen.



En este sentido, Barbieri informó que el objetivo "es convocar a los municipios para la confección de ese padrón, lo que allanaría el camino para identificarlos y asistirlos ante distintas emergencias y permitiría llegar en cada caso y a cada pescador de manera más justa, precisa y eficaz".



Por su parte, Centurión ofreció instancias de capacitación para iniciar proyectos cooperativos y acceder a créditos. Con ellos podrían realizar inversiones que optimicen la actividad como, por ejemplo, el montaje de cámaras de frío que les permitiría resguardar la mercadería ante eventualidades desfavorables. También les ofreció asistir a las familias con un bolsón navideño ante la llegada de las fiestas.



Otro de los temas abordados durante el encuentro fue al aumento de los aranceles a la importación de pescado, como una forma de desalentar a los frigoríficos que compran en otras provincias.



Por último, Barbieri informó sobre una reunión que se mantuvo con funcionarios de la subsecretaria de Pesca de Nación, quienes aseguraron que el cupo para el año próximo iba a ser de 15 mil toneladas, aunque existen posibilidades de incrementarlo a 18 mil, habida cuenta de que los estudios sobre la población de sábalos indican que hay una abundancia que no afectaría al recurso.



Al respecto, el secretario de Producción Primaria evaluó a este anuncio como muy positivo "ya que esos cupos para exportación permiten que el circuito se mueva y se genera una demanda que permite colocar la producción. Si los exportadores no exportan está quieta la rueda y se frena la actividad".



"Por eso queremos transmitirle confianza y tranquilidad. Ellos están preocupados por las dificultades y quieren mejorar sus ingresos para pasar las fiestas. Nosotros les aseguramos que los cupos estaban garantizados, por lo que confiamos en que la reunión les resultó muy beneficiosa", concluyó Barbieri.



También estuvieron presentes el director de Fiscalización Agroalimentaria, Juan Mansur, el coordinador Provincial de Pescadores, Pablo Gudiño.