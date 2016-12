Prevén un 15% de ahorro energético hacia 2025

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, reveló que el Green Climate Fund -iniciativa global creada por 194 gobiernos para responder al cambio climático- otorgó un préstamo de 130 millones de dólares, a una tasa del 3% y 18 años de plazo con 2 y medio de gracia, al inaugurar la Primera Jornada de Eficiencia Energética.



Sobre el respaldo crediticio, Aranguren destacó que se obtuvo "en momentos en que la tasa de interés está creciendo en el mundo".



"Es otra demostración de la importancia que tiene el proceso de reformulación de la matriz energética de la Argentina", subrayó el funcionario durante el encuentro, que concluirá mañana en la sede del gobierno porteño.



El ministro destacó el proceso de normalización y de recomposición tarifaria, que consiste en "cumplir con la ley", y destacó que "ya terminó algo que no ocurría hace 15 años, que era contar con audiencias para el servicio de transporte; y también se eligieron a los directores de los entes reguladores por concurso público, transparente, por oposición de antecedentes, y eso es lo revolucionario hoy".



Afirmó luego que las licitaciones de energía térmica permitirán agregar hacia a marzo de 2018 unos 3 Gw (gigavatios), aproximadamente el 8 al 9% de la capacidad total instalada en el país y un 12% de la disponible, "a precios 35% por debajo de los vigentes en los últimos años".



A la vez, continuó, las dos licitaciones de energías renovables añadirán otros 3 Gw al parque en plazos de 12 a 30 meses.



"Antes de fin del primer término de este gobierno vamos a contar con 6 Gw adicionales, el 20% de la potencia disponible ya instalada, para superar la crisis que hemos recibido", proyectó Aranguren.



En cuanto al ahorro y la eficiencia sectorial, destacó los planes en curso en Santa Fe, Córdoba, Mendoza, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jujuy y la provincia de Buenos Aires.



"En 2025 -estimó Aranguren- vamos a estar ahorrando un 15% de la energía que estaríamos demandando si no hacemos nada en ahorro y eficiencia".



El ministro detalló que "hoy consumimos 130 Twh (Terawatt hora) y si no hiciéramos nada serían 190 en quince años, con el crecimiento de la economía. Sin embargo, el objetivo comprometido en la reciente cumbre de Marrakesh (contra el cambio climático) es de 161 Twh, gracias a las medidas de ahorro y eficiencia".



La subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética, Andrea Heins, desarrolló a su turno las medidas orientadas a reducir hacia 2025 un 5,7% el consumo de los distintos sectores.



"Prevemos duplicar la intensidad energética, es decir, el consumo en toneladas equivalentes de petróleo (Tep) por unidad de PIB en millones de dólares", pronosticó.



La funcionaria resaltó los avances en la institucionalidad, al crearse la Subsecretaría y definirse políticas de largo plazo, las medidas sectoriales y el nuevo marco regulatorio que se busca diseñar.



"Acompañamos iniciativas como la del diputado (Juan Carlos) Villalonga, ya aprobada en comisión y que se trataría a comienzos de 2017, de prohibición de lámparas halógenas (a partir de 12 meses de promulgada la ley), que incluye beneficios impositivos para importar tecnología Led que no se fabrica en el país", dijo Heins.



El gobierno nacional también apoya el proyecto de la senadora Pamela Verasay, de estímulos fiscales a la fabricación de calefones sin piloto, mientras alienta una ley nacional que establezca los lineamientos de una política de Estado en materia de ahorro y eficiencia; y crea un fideicomiso específico para promover inversiones y potenciar el desarrollo de tecnologías nacionales que incluyan un uso eficiente de la energía.



A nivel sectorial, en tanto, se impulsan medidas en el sector residencial, que puede reducir en más de la mitad su consumo en iluminación y electrodomésticos.



También se alienta el "etiquetado de viviendas" (envolvente térmica en edificios), a través de un trabajo con otros organismos, inicialmente en Santa Fe.



En la industria se promueven sistemas de gestión de energía; diagnósticos para pymes, con financiamiento disponible para implementar medidas; recambio de motores eficientes y variadores de velocidad; y eficiencia en calderas.



Otros frentes son los del alumbrado y la iluminación en el sector público; y la capacitación para una conducción eficiente y un Plan de Transporte Inteligente para el sector carretero de cargas, concluyó Heins.