Gremios de Anses paran el martes en todo el país

"Hoy más que nunca tenemos que accionar en unidad defendiendo nuestros puestos de trabajo. Vamos a hacernos escuchar en conjunto con los demás gremios para defender Anses y el Fondo de Garantía de Sustentatibilidad (FGS), que es un patrimonio de todos los argentinos", afirmo el secretario general de SECASFPI, Carlos Ortega.



Bajo las consignas "Basta de violencia laboral, no al desguace de Anses y contra el vaciamiento del FGS", los cuatros gremios presentes dentro del organismo anunciaron, además del paro y movilización del día 20, la realización de asambleas informativas entre este jueves y viernes, además de una asamblea deliberativa el lunes 19 a primera hora.



"No vamos a permitir que se sigan perdiendo prestaciones de nuestro organismo. Vamos a defender las fuentes de trabajo y los derechos adquiridos que este gobierno pretende no reconocer. El recorte presupuestario que está sufriendo Anses deteriora la seguridad social que tanto nos costó reconstruir, vaciando el organismo y afectando nuestros derechos", declaró Ortega.