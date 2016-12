Avanza el acuerdo para aprobar nuevo proyecto por Ganancias antes de fin de año

Política El Gobierno se reúne con la CGT por Ganancias

Si prospera la convocatoria realizada por el Gobierno a gremios, gobernadores y jefes de bloque del Congreso, habrá nueva ley de Impuesto a las Ganancias entre Navidad y Año Nuevo. El Senado sesionará el próximo miércoles 21 para aprobar una nueva reforma, distinta a la sancionada en Diputados, con los votos de Cambiemos y el aval de los gobernadores del PJ.Según el diario, Miguel Ángel Pichetto perdió la llave del bloque opositor, y ya no controla a los legisladores de FpV-PJ. En el Congreso, y en el chat de Rogelio Frigerio con los mandatarios provinciales, ya existe un cronograma tentativo para aprobar la ley el miércoles 28 de diciembre en Diputados. Para cumplir ese objetivo, agendado para el Día de los Inocentes, será determinante el encuentro de hoy entre Jorge Triaca, Mario Quintana y las centrales obreras.Ya se alcanzó un preacuerdo en relación con los tiempos legislativos para solucionar el conflicto político por Ganancias. En el Senado, el oficialismo ya tendría los votos necesarios para sancionar el próximo miércoles un proyecto consensuado con los gobernadores peronistas y, de prosperar las negociaciones de hoy con la CGT, también con los sindicatos. Para eso, Mauricio Macri autorizó nuevas concesiones a los gremios en relación a las deducciones y también a la suba del mínimo no imponible. El escenario más complicado está en Diputados, donde la Casa Rosada sigue dependiendo de los votos del Frente Renovador de Sergio Massa. También hubo adelantos en la Cámara baja. El titular de Diputados, Emilio Monzó y el jefe del bloque PRO, Nicolás Massot, estuvieron el martes por la noche en la casa de Massa en Tigre. Volvieron a tender puentes después de la furia que despertó en Macri y Peña el acuerdo Massa-Kicillof para imponer su propia ley de Ganancias. El tigrense quiere despegarse de la foto con el exministro de Economía de Cristina de Kirchner y, a su vez, todos los sectores (Ejecutivo, gobernadores, sindicatos y peronismo disidente) aspiran a lograr un acuerdo. Nadie quiere pagar el costo de bloquear una reforma al impuesto antes de fin de año.La viga del PJ más delicada para negociar es la CGT de Héctor Daer, Luis Acuña y Juan Carlos Schmid. Los dos primeros responden a Massa, el tercero a Hugo Moyano, quien también se reunió el miércoles con Macri. Para llegar la próxima semana con un proyecto de consenso, el oficialismo subiría el mínimo no imponible un 20%, en vez del 15% previsto en el proyecto del Ejecutivo que naufragó en Diputados. También se ampliaría el espectro de deducciones, tal cual reclaman los gremios, para incluir rubros como viáticos, alquileres, gastos de educación y beneficios para los habitantes de la Patagonia, entre otros.Así se cumplirían las demandas colectivas del peronismo opositor. Miguel Pichetto, jefe de los senadores FpV-PJ aspira a sesionar el próximo miércoles para aprobar la reforma del Impuesto a las Ganancias. La CGT reclamó que se apruebe la ley antes de fin de año, con una ampliación de las deducciones. Los gobernadores peronistas ya firmaron un preacuerdo a través de 21 ministros de Economía de las provincias para reducir el déficit fiscal y frenar el proyecto aprobado en Diputados por el massista Frente Renovador y el kirchnerista Frente para la Victoria. Todo el arco peronista (sindicatos, gobernadores y jefes de bloque) está a punto de cerrar un acuerdo con la Casa Rosada para cumplir sus objetivos y ya existe un cronograma para sancionar la ley el miércoles 28 de diciembre.