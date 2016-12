El Gobierno se reúne con la CGT por Ganancias

El Gobierno se reunirá hoy con la CGT para intentar avanzar en un acuerdo sobre un nuevo proyecto que modifique el impuesto a las Ganancias, mientras que la central obrera advirtió que si el oficialismo "se pone inflexible" le pedirán a los senadores que den cause el miércoles a la iniciativa que tuvo sanción en Diputados.



El encuentro se desarrollará a las 9:00 aunque aún no estaba definido el lugar (lo más probable era la Casa Rosada) y en representación del Gobierno estarán el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, supo NA.



En rigor, el Gobierno ya comenzó a negociar Ganancias con la CGT el miércoles último cuando el presidente Mauricio Macri recibió en privado en la Quinta de Olivos al influyente exsecretario general de la central Hugo Moyano.



Fuentes de la Casa Rosada confiaron que la reunión de este viernes con el triunvirato y el resto de los miembros del Consejo Directivo de la CGT será la "más importante" de toda la ronda de encuentros que se mantendrán para elaborar un nuevo proyecto de Ganancias y que incluirá a legisladores y a gobernadores.



Trascendió que se acordaría subir el piso del mínimo no imponible de Ganancias, por el cual se comienza a tributar ese gravamen, a una cifra intermedia entre el proyecto original de la Casa Rosada -que no logró ser tratado en Diputados debido al rechazo de la oposición y los gremios- y el que elaboró la oposición que se terminó aprobando en la Cámara baja pese a la resistencia del oficialismo.



De esta forma, el Gobierno y la CGT podrían acordar llevar el piso del mínimo no imponible a salarios de alrededor de 35.000 pesos netos para casados con dos hijos, un número intermedio entre los 25.000 que proponía el Ejecutivo y los 44.000 del proyecto opositor.



También se consensuaría que las horas extra dejen de tributar este gravamen, como así también los viáticos.



"Macri quiere cumplir con la meta de déficit fiscal que es de 4,8% este año y 4,2% el próximo. Dice que eso es una señal importante para el exterior. Por eso puede tolerar que el impacto del proyecto de Ganancias suba de 27.000 millones de pesos previstos en el Presupuesto a 33, 34 o 35 mil millones pero no más", detalló una fuente de la Rosada.



Por su parte, Daer confirmó que la central le reclamará el Gobierno que eleve el mínimo no imponible de Ganancias y remarcó que si "se pone inflexible" le pedirán a los senadores que "emitan un dictamen que favorezca a los trabajadores", es decir, que en la sesión del próximo miércoles en la Cámara alta se de cause al proyecto ya aprobado en Diputados que rechazan la Rosada y varios gobernadores.



"Queremos establecer el mejor proyecto posible al cual podamos arribar con datos precisos, pero que no sea el que originalmente planeó el Gobierno", aclaró en una conferencia de prensa en la sede de la CGT.



"Si el Gobierno se pone inflexible le vamos a pedir, por supuesto, a los senadores que emitan un dictamen diferente y que favorezca a los trabajadores", insistió Daer en la previa de la reunión de este viernes con los funcionarios.



Y agregó: "Vamos a discutir el tema de fondo, no se trata de escalonada o no, queremos que se confirme de una vez por todas. Con los datos técnicos vamos a discutir que se eleve el mínimo no imponible y se deduzcan las tasas. Esperamos que antes de fin de año tengamos ley".



Por su parte, el Gobierno busca apoyarse en once gobernadores del PJ dialoguistas que rechazaron el proyecto opositor y con ellos se reunirá el martes, aunque espera sentar en la mesa a todos los mandatarios provinciales.



Los más difíciles son Carlos Verna (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Juan Manzur (Tucumán), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Mario Das Neves (Chubut), este último debido a la eliminación de los reembolsos a los puertos patagónicos.



Sobre la reunión con la CGT, el Gobierno recordó que "las negociaciones con los gremios siempre se dieron en buenos términos" y que la relación con los líderes de la central es "muy buena".



Mientras tanto, el Ejecutivo continuará reforzando su mensaje hacia la ciudadanía acerca de que Ganancias es el impuesto "más progresivo" ya que tributan más los que más ganan, aunque en privado reconoce que el problema que se generó con este gravamen es la desactualización de las escalas y las alícuotas que -considera- "aniquilan al que tiene que pagar".