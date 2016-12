Destacados deportistas contaron sus experiencias en el Senado

Se inició este jueves, desde el programa de extensión Puentes de la Vicegobernación, en el recinto de la Cámara de Senadores, un espacio que busca dar a conocer las historias de entrerrianos cuyas trayectorias, logros o acciones resulten inspiradoras.



Este jueves participaron dos ex deportistas olímpicos locales, el basquetbolista Ernesto Michel y la nadadora María Inés Bertelotti, disertaron y contaron sus experiencias ligadas al deporte.



El vicegobernador de la provincia, Adán Bahl, mencionó a Elonce TV que se busca con este programa, "exponer ejemplos, que sea un espacio para multiplicar las voces de estas personas que, por las dificultades que han tenido, han debido superarse en su vida, en este caso del deporte. Queremos puedan transmitirle fundamentalmente a los chicos, para que les sirva como un empujón, en esos momentos en que nos encontramos con dificultades, para poder enfrentar esos desafíos".



Bertelotti contó que comenzó "desde muy chiquita" en este deporte. "Empecé en el Club Estudiantes, a los cinco años; a mi carrera deportiva competitiva la inició bastante precoz: a los 9 me federaron, a los 12 competía a nivel nacional, a los 16 años recién cumplidos fui a Atlanta".



Acotó que quienes se inician en "el deporte alto rendimiento, puedan saber en qué cuidarse, cómo proyectar su carrera".



El deporte "me formó en la responsabilidad, el esfuerzo, la abnegación, el compromiso, mío y de los que me rodean, ya sea mis padres y a mi entrenador".



Por su parte, basquetbolista Ernesto Michel, relató que comenzó su carrera "en 1980, por casualidad, en el Paraná Rowing Club, y después se fue acelerando la carrera, estuve en Echague, en el exterior, volví a Argentina. Tuve una carrera larga". Elonce.com.