Mizawak: "Chiara Díaz eligió atacarme y ventilar cuestiones del tribunal"

La comisión de Asuntos Constitucionales dio luz verde al proceso de enjuiciamiento por mal desempeño del vocal del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Alberto Chiara Díaz, a quien se lo investiga por el cobro de viáticos como por sus reiteradas inasistencias al edificio de Justicia de la provincia. La mayoría de los opositores reclamaron que también se investigue la presentación contra Mizawak."Él es un vocal, colega nuestro. Pese a que está suspendido, pertenece al cuerpo. Pretendemos ser respetuosos de las decisiones de la Cámara de Diputados que ha avanzado, lo ha suspendido.", puntualizó.Dijo que de todo el proceso, se ha enterado "por los medios".A su vez expresó: "Nosotros estamos trabajando, no para impedir que la comisión de juicio político trabaje, todo lo contrario. Pero queremos ser tratados con respeto, no queremos que en lo institucional, se nos manosee. No se trata de cualquier funcionario, están enjuiciando a la máxima autoridad del poder judicial, en definitiva al Superior Tribunal de Justicia"."No me voy a hacer cargo por quiénes han llegado a este nivel, de decir cosas, idas y venidas, y llevar esto a un terreno que no es el mío. Él (Chiara Díaz) eligió esta estrategia, cada uno define como defenderse y es responsable de sus actos; somos personas grandes y muy grandes, acá no hay ningún joven inexperto", manifestó.Puntualizó que quiere "decidir, comparecer espontáneamente, dejarles la documental que está mi cargo, la que yo puedo aportar, sin perjuicio de las que ellos (los legisladores), consideran necesario producir. Las cámaras de Senadores y Diputados tendrán que ser responsables ante la historia".