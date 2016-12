Tras ir a la justicia, Bahler pidió "parar la pelota"

Política Presentaron un amparo en la Justicia para frenar la licitación de Sidecreer

El llamado a Licitación Pública N°1 2016/2017 del gobierno provincial para conformar un Consorcio de Cooperación que capitalice a la tarjeta de crédito estatal Sidecreer llegó al Poder Judicial., entendió que ". Esta es una licitación o una privatización encubierta, en la cual creemos los diputados deberían haber pasado por la Legislatura, dado que se está hablando de una empresa del Estado, donde hubo nueve días de plazo, entre el llamado a licitación y la apertura de sobres"."E", especificó el diputado del bloque UP-Frente Renovador.El legislador manifestó a nuestro medio que pretende queEl legislador puso relevancia en que Sidecreer tiene cero riesgo de cobro: "Usted gasta 100 pesos, a fin de mes le descuentan en su recibo de sueldos cien pesos, y el acreedor ya tiene la plata", ejemplificó.Propone en el mismo sentido: "Conversemos, porque si no hay nada oculto, podremos hacerlo a la luz del día, adelante de los empleados. Pido la garantía de cada uno de los empleados y de sus puestos de trabajo, en toda la provincia de Entre Ríos".Puso relevancia en tanto en "el derecho a la información" porque "yo he pedido al Presidente de Sidecreer, el 23 de noviembre, para que se me informe respecto de la licitación. El 29 de noviembre me contestaron que prácticamente no se sabía de qué estaba hablando y a los pocos días sale la licitación pública. ¿Hay gato encerrado?, si hay gato encerrado,".