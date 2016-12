El Hospital de la Baxada atenderá este viernes a quienes tengan turnos

El Consejo de Participación de Trabajadores del Hospital de la Baxada, integrado por los representantes de todos los sectores del nosocomio, se había reunido "para atender la situación que atraviesan los trabajadores, debido a la falta del cobro de haberes del mes de noviembre". Por ello, la actividad estaba paralizada.



En un comunicado enviado a nuestro medio, indicaron que "ante la intervención del Gobernador Bordet y el compromiso del Ministerio de Economía de girar los fondos adeudados por convenio al Hospital de la Baxada, el Consejo de Participación de los Trabajadores del Hospital hace pública las siguientes acciones:



-Reabrir las puertas del hospital y atender normalmente a partir de este viernes 16 de diciembre a los pacientes que tienen turno programado para esta fecha. El conflicto salarial no se solucionó. El estado de alerta sigue en pie hasta que se resuelvan los reclamos de los trabajadores pero el compromiso con los pacientes hace necesaria la reapertura del hospital para encarar la lucha sin dejar de atender a la gente.



-No dar nuevos turnos durante este viernes y dar prioridad a aquellas personas que se les canceló y no recibieron atención los días martes, miércoles y jueves. Esos turnos serán reprogramados apenas abran nuevamente las agendas.



-La decisión apunta a dejar en claro el compromiso de todos los trabajadores con la salud pública, los pacientes y el proyecto a largo plazo que queremos como Hospital. Además también es un gesto hacia el Gobernador que tomó intervención y agilizó el trámite de pago que se encontraba sin avances en el Ministerio de Salud".