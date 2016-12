Con modificaciones, Senado aprobó proyecto para prohibir el fracking

Los senadores aprobaron el despacho de las comisiones de Legislación General y de Salud Pública, Medio Ambiente Humano y Drogadicción del proyecto para prohibir el fracking en la provincia, que volvió en revisión a la Cámara Baja.



El dictamen modificó la ambigüedad de la iniciativa aprobada en Diputados por lo que se prohibirá definitivamente la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos por métodos no convencionales, incluyendo la técnica de fractura hidráulica (fracking), explicó en la sesión el presidente de la comisión de Legislación General, Lucas Larrarte.



El texto, introduce una modificación trascendental: "Se corrigió el artículo dos del proyecto que se presentaba como una contradicción entre el primer artículo que prohibía la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos por métodos no convencionales, incluyendo el fracking, mientras que en el artículo dos se aseguraba 'el uso racional y equitativo de los recursos hídricos, ante cualquier circunstancia que implique su intervención y el uso de sus aguas con motivo o en ocasión de la exploración o explotación de hidrocarburos no convenionales por el método de fracturación hidráulica', por lo que lo que se prohibía en el primero se permitía en el segundo lo que era una contradicción inadmisible para una Ley".



"Si no aprobamos este proyecto estaríamos atentando contra nuestra riqueza termal y la explotación turística que tanto se empeñan llevar adelante muchas localidades de la provincia", dijo el legislador quien también argumentó que los que se busca es proteger el medio ambiente, registró esta Agencia.



Por su parte, integrantes de Foro Regional contra el Fracking indicaron que es un pequeño avance la corrección que se realizó en el Senado, pero consideraron insuficiente, ya que la idea "es que se prohíba la explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales en Entre Ríos", dijo a AIM Horacio De Carli, de la Asamblea Popular Ambiental Colón-Ruta 135.



En ese sentido, el activista apuntó que "la idea era que se avance en la protección de la región y del acuífero Guaraní mediante la incorporación de cuatro puntos en la legislación", contó el De Carli, quien detalló que se pedía que se prohíban los hidrocarburos; que se derogue la Ley provincial de Hidrocarburos (9991) y los pactos y convenios firmados con Repsol-YPF y de colaboración con la República Oriental del Uruguay u otros países en los que se apunte la exploración o explotación de hidrocarburos; y que se impida la circulación en el territorio provincial de materia prima y residuos vinculados con la actividad.



El ambientalista señaló que hay una contradicción en el discurso oficial, ya que "por un lado se habla en contra del fracking pero, del otro, por defecto se permitiría el avance en la exploración y explotación de hidrocarburos, lo que pondrá en riesgo el acuífero, como pasa actualmente en la República Oriental del Uruguay donde se ha anunciado la perforación de cuatro nuevos pozos a partir del 2017".



Esta media sanción "que rectificó la contradictoria aprobación de Diputados es un paso importante pero no es el final de la lucha, ya que pensamos que queda abierta la posibilidad de que al no prohibir la técnica con hidrocarburos convencionales se deja abierta la puerta para que (de una manera solapada, como se hace en Uruguay) se proceda a perforaciones con este objetivo de aplicar fracking y no lo digan", dijo a esta Agencia María Urdapilleta, de la Asamblea Ciudadana de Concordia.



Más allá de la incertidumbre, la activista apuntó que esperan que la Cámara Baja "acepte las modificaciones del Senado y le de sanción definitiva a la norma, ya que confían en la buena fe de los legisladores".