Bonadio dispuso la intervención de "Los Sauces" y la sucesión de Néstor Kirchner

El juez federal Claudio Bonadio dispuso la intervención de la empresa "Los Sauces", de la familia Kirchner, como así también de la sucesión del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, en el marco de una causa en la que se investiga la presunta comisión de los delitos de cohecho y lavado de activos.



El dictamen del magistrado corresponde a la causa conocida como "Los Sauces", en la que se investiga los alquileres cobrados por esa sociedad a firmas de los empresarios Lázaro Báez y Cristobal López, quienes experimentaron un enorme crecimiento económico durante el kirchnerismo.



En su resolución de 45 páginas, sostuvo que ordenó la intervención tras haber detectado una serie de "irregularidades" en el funcionamiento de Los Sauces y de la sucesión del fallecido ex presidente Kirchner, que administraba hasta hoy su hijo Máximo, actual diputado nacional del Frente para la Victoria (FPV).



"Las irregularidades detectadas dan cuenta de que podrían haberse llevado a cabo maniobras ilícitas que estarían relacionadas con el lavado de activos de origen delictivo, cohecho, omisión de información en las declaraciones juradas de la sociedad, falsificación de documentos públicos, entre otras", afirmó el magistrado.



"Es posible que el dinero encontrado en las cuentas y caja de seguridad de titularidad de Florencia Kirchner provenga de la actividad de la firma `Los Sauces S.A.´, previo paso por cuentas de otros socios, de la misma Florencia Kirchner y de la sucesión de Néstor Carlos Kirchner", agregó.



Las intervenciones de las dos sociedades fueron dispuestas por el plazo de seis meses y la elección del interventor administrador se hará por sorteo, en base a los que se encuentran disponibles en el sistema informático de la Corte Suprema.



El juez Bonadio también dispuso la designación de informantes en el "Grupo Indalo" e "Indalo Media", en el "Grupo Báez", en "Idea S.A.", y en "Negocios Patagónicos SA", para que den cuenta de las operaciones comerciales que realizan con Los Sauces y otras sociedades.



"Se encuentran bajo investigación diferentes operaciones comerciales -contratos de alquiler y compra-venta de bienes inmuebles- que Los Sauces S.A. celebró" con empresas de Lázaro Báez, Cristóbal López y de un viejo socio de los Kirchner, Osvaldo Sanfelice, sostuvo el juez.



Remarcó que los vínculos entre los empresarios investigados y la ex familia presidencial "forman parte de una suerte de `enjambre societario´, que conduce a una confusión económica y jurídica de la mayoría de estos patrimonios (los investigados) y que podrían demostrar un lavado de activos de origen ilícito".



Los interventores de "Los Sauces" y la "Suceción de Nestor Kirchner" deberán informar cualquier operación comercial que hagan con sus socios o con las firmas de los empresarios investigados e identificar cualquier documentación al respecto.