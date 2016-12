Presentaron un amparo en la Justicia para frenar la licitación de Sidecreer

"Maniobra poco transparente"

"Parar esta locura"

Prórroga

El llamado a Licitación Pública N°1 2016/2017 del gobierno provincial para conformar un Consorcio de Cooperación que capitalice a la desfinanciada tarjeta de crédito estatal Sidecreer llegó al Poder Judicial. El diputado de UP-Frente Renovador Alejandro Bahler presentó este jueves en el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de ParanáBahler es auspiciado por el abogado Guillermo Torrealday, y sustentó su presentación en la Ley Provincial 8379 de Procedimientos Constitucionales.En la presentación, a la que tuvo acceso, el legislador interpuso también una medida cautelar de no innovar para que la Justicia "". En el escrito, se expresa que se está ante "y un informe del Tribunal de Cuenta".Bahler señala que existe "peligro en la demora" en caso de que la Justicia no dictamine, y refiere a un "inminente y concreto riesgo para la salud de los trabajadores y usuarios, quienes se encuentran desarrollando tareas y hacen uso de un lugar que no cumplen las condiciones mínimas de seguridad".Además, la presentación agrega que en caso de que no se haga lugar a la medida cautelar,Incluso, el diputado Bahler va más allá y llama a ", con sus tiempos y como ésta prevé".Según informes a los que tuvo accesoy publicó oportunamente, la Mutual Urquiza, de Walter Grenon, facturó 4.254.411 pesos; la Mutual Modelo, de Adrián Bruffal, 1.219.750.55 pesos; la Mutual 10 de Abril, creada por el ahora ex gerente financiero comercial Terra, 646.680.99 pesos.Quien habilitó la entrada de las mutuales al negocio fue el frenteamplista Nelio Calza, titular de Sidecreer en la gestión de Jorge Busti.