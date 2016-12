Milagro Sala habló ante el Tribunal y denunció una "persecución" política

La líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, rechazó hoy que haya organizado una protesta en 2009 contra Gerardo Morales, acusó al gobernador jujeño de encarar "una persecución" en su contra y evaluó que "la molestia de él es que los negros" se pudieron"organizar", según dijo, sin depender de "ningún sector político" en la provincia."No me pueden haber involucrado de algo que no hice. Hubiese estado al frente de la manifestación porque siempre estuve adelante de todas las luchas, siempre he estado adelante", enfatizó Sala, al rechazar vinculaciones con los hechos de los que se la acusa, en el marco de un juicio oral y público.Al hablar ante el Tribunal Oral Federal de Jujuy, la dirigente detenida denunció "una persecución de ocho años" en su contra y apuntó contra Morales al indicar: "la molestia de él es que los negros nos pudimos organizar y no dependimos de ningún sector político"."Morales está indignado porque soy peronista y milito por la dignidad", aseguró Sala, quien dijo que "es mentira" que haya organizado un encuentro en su domicilio para organizar un "escrache" contra Morales."No tengo vergüenza de ser negra, de ser coya. Le pido perdón a Gerardo Morales si le molestó que he avivado a mucha gente. Yo sé que no solamente a él sino a mucha gente le ha molestado. Yo también podría culpar a Gerardo Morales por ser amigo de Carlos Blaquier", subrayó.El Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy inició hoy el juicio contra Milagro Sala en la causa que le inició como presunta instigadora de amenazas en el 2009 el entonces senador nacional y ahora gobernador Gerardo Morales, a raíz de un "escrache" en el que le arrojaron huevos.El debate oral comenzó pasadas las 8:30 en la sede del TOF de la calle San Martín, en San Salvador de Jujuy, y continuará la próxima semana con sucesivas audiencias programadas para el 18, 20 y 21 de este mes.La líder de la agrupación Tupac Amaru era juzgada junto a dos dirigentes de la Red de Organizaciones Sociales, Graciela López y Ramón Gustavo Salvatierra, por presuntas amenazas coactivas y daño agravado, con diferencias en cuanto al grado de participación que le cupo a cada uno de ellos en los hechos imputados.La defensa de Sala consideró a través de un comunicado que "la única prueba que hay para sostener que ella organizó la protesta son las declaraciones de dos testigos que fueron aportados por el hoy gobernador Morales".Además, enmarcó la causa en el marco de una "persecución política contra Sala" y de "vulneración de la independencia judicial"."Un ejemplo de la discrecionalidad judicial en Jujuy es el hecho de que el Tribunal Oral Federal que realizará tres audiencias en una misma semana para juzgar a Sala es el mismo que realiza una sola audiencia semanal de pocas horas en el juicio de la causa Tumbayá, en el que hay 15 imputados por crímenes de lesa humanidad por los cuales las víctimas esperan justicia desde hace más de 40 años. El mismo tribunal decidió, también, postergar cinco meses el inicio del juicio por la Noche del Apagón que debía comenzar el 6 de octubre", subrayó.A su vez, la querella estimó que "va a ser condenada y los abogados van a pedir la pena máxima, que sería de ocho años, porque los dos delitos se concursan realmente".Sala no se encontraba en el lugar de la protesta realizada en 2009 pero fue denunciada por Morales como "instigadora o autora intelectual" del "escrache".El Tribunal Oral Federal a cargo de este juicio está conformado por los jueces Mario Marcelo Juárez Almaraz, María Alejandra Cataldi y Santiago Díaz. (NA).-