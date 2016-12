CGT pide que no apliquen Ganancias al cobro de feriados y horas extras

La CGT, con la conducción tripartita de Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, se reunió este jueves en la sede de la central sindical (Azopardo 802) para analizar el proyecto de ley que introduce cambios al impuesto a las Ganancias.Una de los planteos que se analizaba es que se exceptúe del pago de Ganancias a lo que se cobra por horas extras y feriados, según adelantó Pablo Moyano al ingresar al edificio de la CGT.Confirmó además que los gremios de camioneros, marítimos, aeronáuticos van a declarar una jornada de protesta la semana que viene, en rechazo del tributo.Dichos gremios están nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) que, según los sindicalistas, es uno de los más afectados por Ganancias.En tanto Julio Piumato, reiteró que la posición de la CGT es que "el salario no es ganancia" y agregó que la central sindical apoya el proyecto opositor, acordado entre el massismo y el kirchnerismo, "porque es un avance, no porque nos satisfaga", aclaró.Recordó que "hasta el año 2008 los trabajadores no pagaban el impuesto al trabajo. El gobierno anterior lo aplicó en reemplazo a lo que dejó de recaudar con el campo, metiendo la mano en el bolsillo de los trabajadores. Este gobierno prometió que lo iba a eliminar y ahora no cumple su palabra".