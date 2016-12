El gobierno de Jujuy rechaza el plebiscito sobre la libertad de Milagro Sala

El gobierno de Jujuy se distanció del proyecto del diputado provincial Marcelo Nasif del bloque Primero Jujuy, que integra el oficialista Frente Cambia Jujuy, quien propuso llamar a una "consulta popular" para que los jujeños se pronuncien sobre la continuidad o no de la prisión preventiva para la líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala.



"No comparto una consulta popular. Hay que dejar que la Justicia actúe independientemente. Su única guía debe ser la Constitución y la Ley", señaló en un comunicado difundido por el ministro de Gobierno y Justicia provincial, Agustín Perassi.



"Los jueces han entendido que debe estar en prisión preventiva por aplicación del Código Procesal Penal y hasta ahí tenemos que opinar nosotros", dijo Perassi, y agregó que "los jueces tienen que hacer su trabajo y los políticos tenemos que hacer el nuestro y no meternos ni injerir en otro poder".



Durante la tarde del martes también se había manifestado el gobernador Gerardo Morales, quien a través de su cuenta en Twitter expresó: "No comparto una consulta popular. Hay que dejar que la Justicia actúe independientemente. Su única guía debe ser la Constitución y la Ley".