Argentina asumió la presidencia temporal del Mercosur. El mandato durará por los próximos seis meses, en un encuentro en el que los cancilleres de los cuatro países fundadores buscarán solución a la situación de Venezuela.



Así se resolvió en la XI Reunión Extraordinaria del Consejo del Mercado Común, celebrada en Buenos Aires en medio de la tensión generada por la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien quiso participar del encuentro al que no estaba invitada y denunció una supuesta "confabulación" contra su país, que fue desmentida por su colega argentina, Susana Malcorra.



"No hay una confabulación, hay una decisión de darle el derecho a defensa", dijo Malcorra, pero subrayó que "no se puede ser parte de una organización teniendo los privilegios y sin cumplir las obligaciones".



Malcorra informó que antes de la reunión que sostuvo con sus colegas de Brasil, Paraguay y Uruguay, José Serra, Eladio Loizaga y Rodolfo Nin Novoa, recibió por más de una hora a Rodríguez, con quien se produjo un roce cuando quiso formar parte del encuentro principal.



La jefa de la diplomacia argentina, quien deploró el "morbo" acerca de los pormenores de lo sucedido con la canciller venezolana, sostuvo que "nunca se accede a una cumbre sin la autorización para hacerlo" y narró que ello "fue explicado, verbalmente y por escrito" a Rodríguez.



Malcorra reconoció que "hubo un momento de tensión" cuando Rodríguez pretendió ingresar de todos modos al Palacio San Martín, sede de la cancillería argentina y de la reunión de los ministros del Mercosur, y añadió que luego "terminó accediendo", a tal punto que "entró y tuiteó" desde allí.



"Fue una larga reunión, en la cual ambas partes expusimos nuestros puntos de vista sin tener una posición de encuentro; estábamos en una situación circular: le dije que me tenía que ir a la reunión del Mercosur y ella quería venir", detalló Malcorra.



Rodríguez, que estaba acompañada por el canciller de Bolivia, David Choquehuanca, "planteó que Venezuela rechaza los elementos de la decisión" por la cual el Mercosur le suspendió su membresía, agregó la canciller anfitriona.