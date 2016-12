Se dio sanción definitiva para el proyecto de ley de Presupuesto 2017

La Cámara Alta retomó el trabajo después del cuarto intermedio solicitado en horas de la mañana de este miércoles. El Cuerpo dio sanción definitiva al proyecto de "ley de leyes" para el año 2017.



Recibió, en general, el apoyo de todos los bloques, tal como ocurrió hace dos semanas en la Cámara Diputados. Algunos artículos, durante el tratamiento en particular, no fueron votados por los senadores de Cambiemos.



Además, se aprobó el proyecto de ley que aumenta a partir del 1 de enero de 2017, en un 40 por ciento, los montos que perciben las Juntas de Gobierno de la provincia.



Proyecto de presupuesto 2017



Fija una suma de 77.827 millones como erogaciones. De ese total, según indica el cuadro que integra el artículo 1, un total de 30.756 millones son gastos en personal.



Además, como balance financiero, se estima un resultado financiero previo negativo de 1.893 millones de pesos. Fijó en 65.593 la planta permanente de cargos, y en 287.673 la cantidad de horas cátedra permanente. Señala que dichas cantidades de cargos y horas cátedra, constituyen "los límites máximos financiados por los créditos presupuestarios". Precisa que "su habilitación estará supeditada a que se hallen comprendidos en las estructuras organizativas aprobadas o que se aprueben para cada jurisdicción o entidad".



En cuanto a la planta temporaria se fijó en 3543 cupos y en 31634 horas cátedra. Sobre las suplencias, en el artículo 13, dice: "el costo de la planta de personal docente suplente deberá tender a mantenerse dentro del ocho por ciento (8%) del costo del plantel docente permanente aprobado por la presente ley", y después indica que "el Poder Ejecutivo reglamentará el presente artículo".



El proyecto señala que "los mayores recursos que resulten disponibles deberán destinarse prioritariamente a la implementación de una política de recomposición y/o incremento del salario de los agentes públicos, activos y pasivos, a atender incrementos de las erogaciones para los servicios de educación, seguridad y salud, atención de los servicios de la deuda consolidada y de situaciones de emergencia social".



El senador de Concordia, Ángel Giano, recordó que el proyecto ingresó en los términos constitucionales y apenas esto aconteció el gobernador convocó a los representantes de los bloques parlamentarios para trabajar en conjunto el tema, para lograr el tratamiento en un plazo razonable. Recordó que hubo reuniones conjuntas con ministros y legisladores de ambas Cámaras, llegando a un texto definitivo, consensuado, para tener hoy a un paso esta herramienta tan importante para la administración central.



Agregó que este proyecto tiene en cuenta las pautas que fijó el gobierno nacional, por ejemplo, en relación a la inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno o la variación de la moneda en relación al dólar. Hizo un detalle del origen de los ingresos y egresos, mencionando después el aumento de los aportes a los municipios.



Indicó el déficit del sistema previsional y mencionó que hay un aumento para gastos de funcionamiento. En un análisis artículo por artículo precisó que se programa un sistema para mejorar el perfil de la deuda entrerriana. "No hay mayor nivel de endeudamiento, sino que se apunta a refinanciar la deuda consolidada", agregó y afirmó que "ha ido disminuyendo la deuda".



Habló de desendeudamiento, tomando en cuanta deuda versus recursos corrientes, lo que se viene dando sostenidamente en los últimos años. "Entre Ríos lidera el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal, transparencia y ejecución de las cuentas públicas, lo que es reconocido claramente por la asociación argentina de presupuesto", resaltó Giano ante sus pares.



Por su parte Kisser dijo que "tenemos una mirada distinta que la expuesta por Giano, y se ha dado una situación inédita, porque apenas entrado el presupuesto, hemos sido informados e invitados para trabajar conjuntamente con la Cámara de Diputados". Recordó las reuniones con los ministros, ante los que se volcaron inquietudes y aspiraciones de los senadores de la oposición.



"La oposición tiene el derecho a hacer sus observaciones", agregó. Dijo no advertir "la vocación de generar empleo genuino" y que "no vemos mucha innovación en este proyecto con respecto a los de los años anteriores y en algunas partes ha sido un calco de presupuestos anteriores".



En varias oportunidades habló de la positiva mecánica de trabajo y de obtener información de las áreas del Ejecutivo. "No podemos hablar de presupuesto sin mencionar el estado de las cuentas, donde hay ahogo financiero, que lo veníamos avizorando", puntualizó y se manifestó preocupado por la deuda, a la que consideró "importante, no por volumen, sino por la acumulación de vencimientos en 2016 y 2017".



Rechazó que la falta de recursos sea por culpa de la Nación. "La provincia tampoco ha hecho las cosas como debía" y recordó que la actual composición legislativa tuvo que aprobar la cuenta general del ejercicio de 2010. Rechazó la delegación de facultades, porque vulnera el principio de división de Poderes. "Si aprobamos como está, estamos delegando nuestro rol de legisladores", reflexionó durante su discurso

Mostró preocupación por la situación de la Caja de Jubilaciones, que "debería ser solo para los empleados públicos" y propuso sacar de esa órbita a policía.



Aumento de fondos para Juntas de Gobierno



Recibió sanción definitiva el proyecto de ley, que modifica el artículo 14 de la ley nº 7555, que propone un aumento de la asignación anual de fondos para juntas de gobierno.



El senador Giano explicó que se trata de resolver situaciones injustas que se dan en las 194 juntas de gobierno, que se ocupan del 20 por ciento de la población entrerriana. Se da un aumento de más del 40 por ciento en los montos, en relación al año 2016.



Recordó que es un esfuerzo del gobierno entrerriano cuando el Estado Nacional está adeudando más de 1200 millones de pesos en diferentes programas. Adelantó el compromiso de avanzar en la ley de comunas. Rechazó que "se trabaje el tema con demagogia".