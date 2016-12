Presupuesto 2017: Bordet destacó "la madurez política de la Legislatura"

En la noche de este miércoles el Senado entrerriano dio sanción definitiva al Presupuesto 2017 enviado a la Legislatura por el Poder Ejecutivo, que contempla 75.934 millones de pesos en concepto de ingresos, de los cuales más del 52 por ciento corresponden a recursos de fuente del Tesoro provincial para hacer frente a los gasto de funcionamiento del Estado, incluyendo coparticipación de los Municipios. El resto de los montos son recursos con afectación específica o para el financiamiento de obra pública.



El titular del Poder Ejecutivo, Gustavo Bordet, mostró su beneplácito por la aprobación del Presupuesto 2017 en el Senado al manifestar que "respetando las opiniones, poniendo la información a disposición, trabajando con ejes concretos como la contención del gasto y la administración ordenada, hemos conseguido el voto unánime en ambas cámaras lo que demuestra la madurez política alcanzada por nuestra legislatura".



Bordet alegó que "sabemos que hay diferencias de criterio en algunas políticas pero este es el ejercicio pleno de la democracia, donde nosotros como provincia también tenemos que colaborar con el Gobierno nacional, aunque no estemos siempre de acuerdo, en función de la gobernabilidad y el bienestar de los ciudadanos que es nuestra principal meta".



Por su parte el senador Ángel Giano, quien ofició de miembro informante en la cámara alta, sostuvo que "con orgullo podemos sostener que el empleo público no ha sido una variable de ajuste para este gobierno; en Entre Ríos no hubo un despido y las recomposiciones salariales otorgadas por el Estado acompañaron los índices inflacionarios para permitir mantener el poder adquisitivo de los trabajadores".



Giano destacó que "el comportamiento observado en el nivel de recursos corrientes y un prudente comportamiento en los gastos corrientes nos lleva a un resultado operativo positivo, revirtiendo la posición deficitaria proyectada al cierre del ejercicio 2016, provocada por la fuerte retracción de nivel de ingresos y una variación en el costo de personal que lejos estuvo de poder absorberse con los ingresos registrados".



Los gastos estimados por la ley votada en ambas cámaras ascienden a $ 77.827 millones de los cuales 40.643 millones (52%) corresponden a gastos corrientes financiados x rentas generales, resto (48%) corresponde a gastos financiados con recursos específicos.



El Senador por Concordia agregó que "se acentúa la política de desendeudamiento que se ha venido registrando en la provincia en los últimos años". Para ello la comparó en contraposición a los recursos corrientes del Tesoro, en el 2003 era el 229,85% de los recursos, en 2007 sumaban el 96,41%, en 2011 llegaban al 67,82%, en 2015 56,46% y en este año 2016 el 55,40%. Por último dijo que "la autorización de endeudamiento que se solicita se limita exclusivamente a cancelar vencimientos previstos, la relación hasta el cierre del ejercicio 2017 indica que la participación de la deuda pública en el total de los recursos corrientes se ubica en valores inferiores al 50% y que los más alentador es que se espera un 2017 con resultado positivo".