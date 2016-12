La justicia solicitará una pericia contable a exintendente entrerriano

El Fiscal Gamal Taleb, a cargo de la causa, explicó que después de la presentación comenzó a reconstruir la situación patrimonial del ex Presidente municipal realizando más de 40 medidas probatorias basadas en informes de entidades públicas y privadas. El objetivo de las mismas es conocer el activo del patrimonio y las deudas que canceló.



Pasado el año se agotaron las medidas probatorias y ha llegado el momento de llevar adelante una pericia contable por parte de un Perito del Superior Tribunal de Justicia, quien deberá determinar si se ha producido o no un incremento patrimonial de Garcilazo. También en caso de comprobar un aumento de su capital personal, se debe comprobar si está acorde con los niveles de ingreso del ex intendente.



También confirmó que el denunciante sugirió determinadas medidas probatorias, algunas de las cuales no fueron comprobadas.



Para Taleb, lo determinante son las declaraciones juradas que presentó en la Municipalidad y ante la AFIP. La causa tiene 11 cuerpos y ha recabado información en entidades bancarias, tarjetas de créditos, Registros de Propiedad Automotor e Inmobiliario. También datos de las empresas que integra Garcilazo, quien se presentó espontáneamente ante la fiscalía asumiendo su condición de socio de las mismas. "Cuando una persona se retira de la administración pública ?según la ley- un delito tiene hasta dos años posteriores de tiempo para ser investigado, porque puede guardar relación con un incremento patrimonial durante la gestión".



Por otra parte se solicitó informes sobre los pasivos que tenía y canceló Garcilazo con organismos públicos y particulares.



Con respecto a una distribuidora de pescado que tenía en Paraguay, se siguió la ruta investigativa obteniendo toda la información por parte del denunciado, como de declaraciones públicas en distintos medios, dando cuenta de este emprendimiento. Se buscaron todos los datos con respecto a los movimientos.



Pericia



Una vez que se logra determinar la comprobación del patrimonio el perito deberá resolver si hubo crecimiento patrimonial, además si es justificado o no, señaló. Por otra parte, si se incrementó el capital de Garcilazo pero esta situación está justificada por los ingresos, no amerita continuar con la causa. De todas maneras se garantiza los derechos del denunciado para que pruebe o no la licitud del crecimiento en caso de que se compruebe.



En diálogo con Paralelo 32, el Fiscal dejó en claro que el ex Intendente no está imputado por ningún ilícito hasta el momento, y por lo tanto, en función de lo que digan los peritos del Superior Tribunal actuará en consecuencia.



Defensa



También se consultó al Dr. Andres Marchese, apoderado en esta causa de Darío Garcilazo, quien explicó que siguen atentamente los pasos de la investigación pero a criterio del profesional hasta el momento no hay ningún indicio que demuestra que su cliente haya incurrido en la figura penal de enriquecimiento ilícito.



Muchos de los planteos con respecto a emprendimientos inmobiliarios o inversiones quedaron descartados porque eran inexistentes. Inclusive se hacía referencia a bienes inmuebles en países vecinos, que se demostró que no tienen veracidad.