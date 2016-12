Capitalización de Sidecreer: "No es un pato, pero tiene cola y patas de pato"

Política Prorrogarían la licitación para la capitalización de Sidecreer

La Comisión de Legislación General de Diputados analizó este miércoles el proyecto presentado por el oficialismo que busca proteger las fuentes laborales de los empleados de la tarjeta Sidecreer. En el encuentro estuvieron presentes empleados de la firma crediticia.Tras el encuentro, el diputado Jorge Monge (UCR), dialogó cony expresó que "más allá de acompañar la preocupación y defender a los trabajadores, planteamos que esto es una contradicción, porque nos dicen que no se va a privatizar Sidecreer pero por otro lado presentan un proyecto de ley para garantizar la fuente de los trabajadores. Lisa y llanamente creemos que esto es entregar el código de descuento de miles y miles de entrerrianos que son activos y también jubilados para negocios de los particulares".En tal sentido, el legislador indicó que "las autoridades del gobierno provincial, del Instituto del Seguro y de la tarjeta dicen que se tiene que salir de la cautividad de las mutuales y los préstamos usurarios que se le hacen a Sidrecreer para que pueda financiarse, pero plantean que la solución entonces pasa por entregar la tarjeta a aquellos que han causado el problema". Y agregó que "no se puede desconocer que el pliego está altamente direccionado en favor de algunos oferentes que ya se han manifestado interesados en adquirir el 70 por ciento del manejo de este consorcio que se va a crear entre Sidecreer y el oferente".Paso seguido, agregó que "cuando se van a calificar las ofertas (se le asignan puntajes) una parte importante de esto tiene que ver con aquellas entidades que ya hayan actuado con códigos de descuento de empleados públicos. Esto no es un pato, pero tiene cola de pato, las patas de pato, pico de pato; estamos ante una licitación dirigida, por más que lo nieguen y ahora se haya prorrogado".Monge cuestionó además que la licitación "se quiera hacer a las apuradas, sin haberse consultado o llamado a audiencia pública. También dicen que los trabajadores están de acuerdo, pero esto no es así y lo han dicho los representantes de los trabajadores que ven con preocupación este llamado a licitación".Finalmente, el diputado entendió que "se está afectando una herramienta importantísima en favor de los empleados de la provincia, los jubilados, y también el comercio y la producción que fue lo que se tuvo en mira en el gobierno de Montiel para crear esta tarjeta".