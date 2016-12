IOSPER comparte la preocupación de Femer por el atraso en los pagos

Tras el encuentro con la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), el presidente del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fernando Cañete, aseguró que el organismo comparte la preocupación de la entidad que nuclea a los médicos por el atraso en los pagos, pero aclaró que la readecuación arancelaria solicitada no es factible ahora "primero porque tenemos un atraso en los pagos debido a que los fondos no llegan, y segundo, porque eso impide replantear un aumento arancelario. Lo que me preocupa es que si persiste esta situación, Femer no descarta posibles conflictos prestacionales". Solicitarán en conjunto una audiencia al gobernador, Gustavo Bordet, para requerir que los aportes se hagan en tiempo y forma.



El funcionario señaló que el haber recibido a la Femer y a los presidentes de los Colegios Médicos de la provincia "implica que Iosper está consustanciado con la problemática que atraviesan, pero igualmente hay cuestiones que se deben charlar".



En rigor, Femer planteó a Iosper el atraso en los pagos y solicitó una readecuación arancelaria. Al respecto, Cañete afirmó que el organismo que preside comparte la preocupación de la entidad que nuclea a los médicos en la provincia por el atraso en los pagos, pero aclaró que la readecuación arancelaria solicitada no es factible ahora, "primero porque tenemos un atraso en los pagos porque los fondos no llegan, y segundo, porque eso impide replantear un aumento arancelario".



Si bien reconoció que Iosper quedó por debajo en el valor de la consulta, aunque "no tan por debajo, no muy lejos de los demás sectores de las obras sociales sindicales, seguimos siendo la obra social que en la región y en el país, mejor paga la consulta. Lo que se debe tener en cuenta es la masividad de los afiliados y el valor arancelario, que tampoco es malo. Aunque Femer pudo adecuar valores con otras obras sociales, lo que paga Iosper no es un valor depreciado, de ninguna manera", ratificó Cañete.



Femer preocupada por el atraso en los pagos



En tanto el presidente de la Femer, Rodolfo Nery, contó que el encuentro surgió "a pedido de nuestra entidad, para plantear una serie de problemas que surgieron en el marco de los convenios actuales, en lo que concierne a la readecuación de los aranceles y a los plazos de pago, que están en la Ley Antiplus".



El profesional detalló que Femer llevó su preocupación ya que hubo "un reacomodamiento arancelario en todas las obras sociales, pero además, con algunas pautas inflacionarias, en las que Iosper quedó muy relegado, ya que actualmente paga el valor más bajo de las obras sociales con convenios pactados".



El otro problema se refiere al atraso en el pago: "Habíamos pactado que se cobraba a los 15 días de presentada la factura, pero resulta que recién estamos percibiendo septiembre y se nos adeuda octubre y noviembre".



Nery señaló que esa es la mayor preocupación de Femer: "Se nos explicó que en tanto el gobierno no haga los aportes a Iosper en tiempo y forma, no habrá manera de regularizar la situación. O sea, estamos dependiendo de un tercero, que es el gobierno".



Nery consideró que la solución de uno de los inconvenientes sería inmediata "si el gobierno girara los aportes a Iosper como corresponde, pero en tanto eso no ocurra, la situación seguirá agravándose. Si se pagara dentro de los 15 días de presentada la factura, estaríamos dentro del plazo de los 30 días que fija la Ley Antiplus para no denunciar el convenio".



Nery agregó que se acordó solicitar una audiencia al gobernador, Gustavo Bordet, a la que concurrirían el Directorio de Iosper junto con Femer, "para requerirle que los aportes a la obra social se hagan en tiempo y forma. Queremos saber en forma directa por qué no le hacen los aportes a Iosper. Consideramos que es de suma importancia que Bordet nos reciba, para plantearle que, si no se soluciona el problema, existe el peligro de que las prestaciones se suspendan, si Iosper entra en cesación de pagos".