La comuna de Ramírez dará un bono de $500 a los municipales

Paraná, Crespo y Ramírez, fueron los tres municipios entrerrianos comandados por el Frente Cambiemos que decretaron la emergencia económica el año pasado. A un año de gestión, la comuna ramirense brindó una conferencia encabezada por el intendente Gustavo Vergara, quien estuvo acompañado por representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales (FESTRAM), con el objetivo de comentar el desarrollo de los acuerdos salariales firmados durante el año, negociaciones sobre condiciones laborales y algunas cuestiones referidas a vivienda.En la misma estuvieron presentes el viceintendente Roberto Riffel, el secretario de Gobierno Pablo Omarini, el secretario General del Sindicato Marcos Romero acompañado por integrantes de la comisión directiva de la entidad, Darío Kramer y Claudio Arrúa.-Incrementos salariales. Se informó el resultado de la reciente negociación que permite alcanzar un aumento del 35% promedio para el personal de planta permanente y del 30% del valor hora para el personal contratado, pasando de un haber mínimo de bolsillo de $6000 a $8.000 en el último año. En el mismo sentido se anunció un bono especial de $500 para contratados, ante la proximidad de las Fiestas.-Asignaciones familiares. Se detalló la actualización de los montos conforme a los aumentos otorgados por Nación y Provincia, destacando que es una facultad del municipio otorgarlos o no, y se decidió avanzar en este sentido.-Viviendas sociales. Se comentó la reciente firma de un convenio con IAPV para la construcción de 10 viviendas destinadas a trabajadores municipales, luego de las gestiones de Marcos Romero, a partir de su nuevo cargo como Secretario de Vivienda en FESTRAM, con el acompañamiento del municipio.Asimismo se comentaron los avances referidos a compra de ropa de trabajo para todo el personal, nueva propuesta de terreno para la entidad y la negociación de un nuevo estatuto municipal previsto para el año próximo.Tanto desde el municipio como por parte del sindicato de municipales, resaltaron las situaciones de diálogo llevadas a cabo a los fines de mejorar la situación de los trabajadores."Esto no se termina con esta negociación. Lo planteamos como en otros aspectos de la gestión, no se pueden resolver todos los temas en un año porque las falencias tienen mucha antigüedad, pero al término de nuestros cuatro años de gestión habrá un cambio notorio y un cambio integral", subrayó el intendente Vergara. "Así como estamos planteando mejores condiciones laborales, mejores salarios y capacitación, también está la otra parte, aspiramos a ser más exigentes y a pedirle un poco más al trabajador municipal, esto es un ida y vuelta, donde necesitamos que haya más compromiso, mas contracción al trabajo", advirtió.En tanto, el secretario municipal de Gobierno, instó: "Estamos haciendo anuncios positivos, cosas buenas y hace un año estábamos asumiendo la gestión con tres meses de atraso en la caja de jubilaciones, sin saber cuándo iban a cobrar los empleados municipales y con la única certeza de lo que había cobrado el Intendente, la Secretaria de Gobierno y de Acción Social que se estaban yendo de su gestión. Hoy el clima es de tranquilidad, en el sentido de cuándo y cuánto se cobra".Por su parte, el representante de los municipales, Marcos Romero, comentó: "No podíamos seguir con la municipalidad que teníamos porque no puede haber tantos empleados contratados y temporarios, algunos que llegan a 20 años en esa situación precaria; tenemos que sentarnos y rever todas estas situaciones".El secretario General del Sindicato rescató el apoyo recibido desde FESTRAM, a través de Juan Carlos Almada, Sergio Cruz, Mario Barberan, Adrián Gómez. Luego reflexionó: "Tenemos una diferencia abismal en relación al año pasado... tuvimos que tomar un montón de determinaciones porque veíamos que se terminaba una gestión que nos iba a dejar cuatro o cinco meses sin pagar los haberes. Nosotros nos debemos a los trabajadores municipales y queremos para ellos una situación mejor de la que nos dejaron, es lamentable lo que pasó, pero ya lo dejamos en el pasado, nosotros ahora queremos mirar al futuro".