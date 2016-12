Prorrogarían la licitación para la capitalización de Sidecreer

El gobernador, Gustavo Bordet, solicitará a las autoridades de Sidecreer que prorroguen para el 5 de enero de 2017 la apertura de ofertas de Licitación Pública para incorporar capitales privados al sistema.



Extraoficialmente también se conoció el interés manifiesto de numerosas entidades bancarias en participar en dicho proceso, lo que agregaría posibilidades de desarrollo a la tarjeta entrerriana.



Cabe recordar que el gobierno provincial llamó a licitación para seleccionar una entidad que conforme junto a la tarjeta estatal un consorcio de cooperación para desarrollar e incrementar sus operaciones. La apertura de sobres estaba prevista para el 20 de diciembre.



"Queremos que la tarjeta Sidecreer se transforme en una herramienta de financiación para los empleados del sector público porque nunca funcionó en esos términos", recordó el titular del Instituto del Seguro, Juan Domingo Orabona.



"Acá no hay nada para ocultar, está todo a la vista de quien desee informarse acerca de esta operatoria, no es una privatización encubierta; sino que necesitamos modificar el esquema de negocios de la tarjeta de la provincia porque tenemos un problema estructural. Y queremos darle competitividad", insistió.



Rechazo de los empleados

En un comunicado rubricado por casi la totalidad de los empleados de Sidecreer, que suman alrededor de 80, se expresó la oposición a la capitalización. El comunicado expresa lo siguiente:

"A partir de la entrevista publicada en El Diario de Paraná, del día domingo 11 de diciembre de 2016, en la cual el gobernador de la provincia hace un repaso de su primer año de gestión, y se menciona un apartado: Sidecreer y las empresas del Estado, los empleados de Sidecreer informan a la comunidad, y también a Gustavo Bordet, en su carácter de gobernador de Entre Ríos, que todos los trabajadores de la tarjeta estatal nos oponemos al proyecto de capitalización, por nosotros denominado privatización, por considerarlo nocivo para los intereses del Estado y los trabajadores. En todo caso, a Bordet, sus informantes le pasaron datos erróneos, y consideramos que eso es un grave error. Quizás el primer mandatario provincial debería haber accedido a una entrevista con nosotros para conocer, de primera mano, las serias críticas que tenemos para este lastimoso proceso del que nos hacen partícipes en este final de año. Aprovechamos la oportunidad para dejar absolutamente claro que no tenemos ni tendremos absolutamente nada que ver con la letra del pliego de licitación, que ha sido autoría de los funcionarios de Bordet, y toda vez que lo hayan corregido, ha sido por lo precario y mal planteado que se encontró y se encuentra ese documento público. En el final, y quizás por intermedio del señor gobernador lo logremos, queremos pedirle al presidente del Instituto del Seguro, Juan Domingo Orabona que, cada vez que se refiera a la planta de empleados de Sidecreer, hable de 82 y no de 45 como lo hace errónea y permanentemente. Somos 82 familias, que junto a comercios y socios de la tarjeta entrerriana, vemos un futuro oscuro, con la privatización de esta empresa del Estado entrerriano".