Peña: "Creemos que el diálogo es la única forma de gobernar"

El jefe de Gabinete de Ministros anticipó que el presidente Mauricio Macri analizará con su gobierno la conformación de "un mecanismo" para establecer una negociación con senadores de la oposición en torno a las modificaciones al Impuesto a las Ganancias que fueron aprobadas por la Cámara de Diputados.



"Creemos que el diálogo es la única forma de gobernar hoy por hoy en Argentina, sobre todo en un período como el actual donde el oficialismo tiene minoría en el Congreso. Tuvimos un año legislativo extraordinario con muchos acuerdos. La idea es seguir por ese camino, y por eso nos vamos a reunir con el presidente Macri para ver como ideamos un mecanismo para seguir conversando", señaló Peña.



En declaraciones a la señal televisiva TN, Peña afirmó que los números fiscales del proyecto que se votó en la Cámara baja "no cierran", y consideró que "es muy difícil tener referencias claras cuando se viene de 12 años de mentiras".



"Los números del proyecto que se aprobó en Diputados no cerraban, y creo que todos sabemos que es difícil tener referencias cuando venimos de una cultura de 12 años de mentiras. Apelamos a la responsabilidad de los gobernadores del peronismo para que dejen atrás el experimento al que nos sometió el kirchnerismo", remarcó Peña.



En relación al diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, el funcionario observó que Macri "no lo tildó de impostor", sino que habló de "una condición más general" que se corresponde con la clase política.



"Creo que (Sergio) Massa no estuvo bien con el tema del impuesto a las Ganancias, pero Macri no lo llamó impostor a él. Habló de una conducta más general. Entendemos que fue así después de repasar esas declaraciones del presidente. Lo importante es que tenemos vocación de seguir conversando sobre este tema", recalcó.



En relación a la promesa que eliminar el gravamen a las Ganancias que fue formulada por Macri durante la campaña electoral de 2015, Peña aseguró que ese promesa se alcanzará de manera "gradual".



"Lo planteamos en una spot de campaña y lo tenemos que cumplir. Lo haremos de forma gradual cambiando las escalas para que sea más justo y lo paguen los que menos tienen. Ganancias es un impuesto que existe hace 80 años y es progresista, no regresivo como lo son la inflación o el IVA", fundamentó.



El funcionario también se refirió a la imputación que hoy hizo el fiscal federal Guillermo Marijuan contra él, el presidente Macri y el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, por "abuso de autoridad", en función de un decreto que permite que los familiares de los funcionarios ingresen al blanqueo de capitales, y al respecto, aseguró que los tres funcionarios "están a disposición de la justicia".



"Estamos dispuestos a formular todas las aclaraciones. Creemos que con ese decreto no violentamos el espíritu de la Ley. No fue hecho a medida de Franco Macri (el padre del presidente) y ni siquiera sé si él entrará en los beneficios de esta medida. Con el blanqueo, Argentina tiene la oportunidad de ensanchar su base tributaria y comenzar una nueva etapa", puntualizó.