Ganancias: El Gobierno abre diálogo con gobernadores, legisladores y gremios

Luego de una jornada cargada de negociaciones, el proyecto opositor de reforma del Impuesto a las Ganancias quedó este martes en pausa en el Senado a la espera de una convocatoria formal del Gobierno a un diálogo para definir una nueva propuesta "consensuada".Fuentes de la Casa Rosada confirmaron la decisión de convocar al diálogo a gobernadores, legisladores y gremios, en momentos en que la Cámara alta llevaba a cabo el debate sobre el proyecto opositor en el ámbito de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por donde pasaron gobernadores y sindicalistas.Estaba previsto que el presidente Mauricio Macri definiera este miércoles la modalidad del diálogo que pondrá en marcha con los distintos sectores y aún no estaba del todo claro si las reuniones iban a ser por separado o si se llevará adelante una gran mesa multisectorial para analizar el tema Ganancias, supo NA.La razón por la que el proyecto no consiguió dictamen está atada a las intensas conversaciones y negociaciones entre el oficialismo y la oposición que se desarrollaron tras bambalinas, mientras la Comisión discutía la iniciativa, y que derivaron en la convocatoria del Gobierno.La Casa Rosada comenzó a madurar su estrategia por la mañana, durante una reunión entre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilió Monzó, y el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, Luciano Laspina, por el oficialismo, y el jefe del bloque PJ-FPV, Miguel Pichetto, y los senadores Omar Perotti, Rodolfo Urtubey y Pedro Guastavino, por la oposición.En ese encuentro, celebrado en el despacho de Pichetto en el segundo piso del Senado, los legisladores peronistas le sugirieron a los representantes de la Rosada que convocaran a una reunión a gobernadores, legisladores y sindicalistas para consensuar un nuevo proyecto.La reunión de la Comisión de Presupuesto siguió su curso con la presencia de gobernadores y la especulación pasó a ser que el proyecto opositor no tendría dictamen de mayoría, sino que habría más de un dictamen y todos de minoría.Esa dispersión implicaba al mismo tiempo que el PJ-FPV no conseguiría reunir una mayoría de dos tercios en la sesión de este miércoles para habilitar el tratamiento del proyecto sobre Ganancias, con lo cual la votación pasaría a la semana siguiente.Por la tarde se desarrolló otro encuentro en el ámbito de Labor Parlamentaria, donde se reúnen los jefes de todos los bloques, y allí acordaron enviar una propuesta formal al presidente Mauricio Macri para que se convocara a un diálogo más amplio sobre el tema Ganancias.El encargado de transmitirle esa propuesta a Macri era el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quien se llevó además una especie de ultimatum: si el Presidente no respondía para este miércoles a la mañana, el PJ-FPV intentaría reunir los dos tercios en la sesión para aprobar el proyecto y, si no lo conseguía, avanzaría la semana próxima.Tras ese acuerdo, que fue comunicado por el senador oficialista Oscar Castillo y poco después por Pichetto, los jefes de bloque decidieron dejar el tratamiento del tema en pausa: sin dictamen y a la espera de una respuesta formal de Macri."Es fundamental una convocatoria abarcativa con gobernadores, fuerzas parlamentarias y sindicatos", consideró Pichetto en declaraciones a la prensa acreditada en el Senado, al tiempo que advirtió: "Caso contrario, nuestro bloque buscará la mayoría en el dictamen y que se trate".Momentos después se conoció que el Gobierno ya había tomado la decisión de convocar a una reunión para consensuar un nuevo proyecto, cuya fecha quedó a la espera de una confirmación.En principio, el Congreso no tendría tiempo para tratar una nueva iniciativa, dado que el período de sesiones extraordinarias finaliza el 31 de diciembre y la iniciativa que surja del diálogo multisectorial debe pasar por las dos cámaras, con lo cual podría quedar para el año próximo.