Gobierno logró frenar el debate por Ganancias: no hubo dictamen en el Senado

El senador del FpV, Juan Manuel Abal Medina, explicó ante la prensa: "Había varios senadores con dudas y finalmente el dictamen tuvo apenas cuatro firmas. Sigue abierta la discusión, mañana no se va a tratar, pero queda la posibilidad de tratarla el próximo miércoles". "Se planteó que el Presidente convoque a una reunión para generar consensos, si de ese encuentro no sale un acuerdo, nuestra postura política será que se cote tal cual vino de Diputados", agregó.



Tras caerse la firma del dictamen en el Senado, en Casa Rosada se mostraron "contentos". "Ganancias es un tema importante para conversarlo con más tiempo", deslizaron desde la calle Balcarce.



Por lo pronto, la firma del dictamen para este martes se desactivó luego que los jefes de todos los bloque del Senado acordaron trasladarle al presidente Mauricio Macri una propuesta formal para convocar a una reunión multisectorial que permita definir el tema Ganancias.



El encargado de llevar la propuesta a Macri es el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. El acuerdo se alcanzó en una reunión de Labor Parlamentaria que se dejó en suspenso hasta este miércoles, cuando los jefes de bloque volverán a reunirse para recibir la respuesta oficial del Poder Ejecutivo.



Intensa jornada de exposiciones en el Senado



La CGT había respaldado ante el Senado el proyecto opositor para modificar el Impuesto a las Ganancias tras recordar que había sido una promesa del presidente Mauricio Macri. Ante los legisladores, la central obrera insistió que "ningún trabajador no debería pagar el impuesto".



"La CGT apoya el dictamen que salió de diputados para empezar a recorrer un camino distinto", expresó Carlos Acuña, uno de los integrantes del triunvirato que conduce a la central gremial, durante su paso por la Comisión de Presupuesto del Senado.



"Ahora hay chicanas a los gobernadores diciendo que les van a recortar dinero. Chicanas también de los gobernadores. Tuvieron más de un año para estudiar y organizar de qué forma no desfinanciarse y terminar con un impuesto que no corresponde", agregó.



Por su parte, Héctor Daer, otro miembro del triunvirato de la central gremial, recordó que "el compromiso del Gobierno con la CGT era que en marzo este proyecto de reforma iba a entrar a Diputados y no fue así". A su turno, el titular de los judiciales, Julio Piumato insistió que para la CGT, "ningún trabajador tiene que pagar Ganancias".



En tanto, el secretario gremial de la CGT, Pablo Moyano, indicó que lo que piden al presidente Mauricio Macri es "que cumpla lo que dijo en la campaña, que iba a eliminar el Impuesto a las Ganancias".



Más temprano, el titular de la AFIP, Alberto Abad, declaró que la diferencia del costo total fiscal entre la propuesta opositora y la oficialista de reforma del impuesto a las Ganancias y la del oficialismo es "un 170% mayor".



Por su parte, la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, advirtió que hay que "tener certeza jurídica" para instrumentar la norma porque, si no, ese sistema tributario es inviable", y señaló la iniciativa es "inaplicable" en algunos de sus aspectos.



Balestrini, quien también expuso en la Comisión de Presupuesto que conduce el senador del FPV Juan Manuel Abal Medina, manifestó la "preocupación" del Gobierno sobre "cómo se va a liquidar este impuesto" y expresó que "lo más grave es que no se puede solucionar vía reglamentación qué es productividad a los efectos de este impuesto".



Los gobernadores también se hicieron presentes en el debate. Si bien la mayoría de los mandatarios se mostró en contra, Das Neves volvió a insistir con la aprobación del proyecto de Diputados.