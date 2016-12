La CGT pidió una "mesa de diálogo" con el Gobierno para acordar ley de Ganancias

Foto: En foto, Schmid, Daer y Acuña.Archivo

Desde la CGT, Carlos Acuña y Héctor Daer, se quejaron este martes por no haber sido convocados a acordar con el sector político la reforma del impuesto a las Ganancias, y pidieron al Gobierno que convoque a una "mesa de diálogo".



Los sindicalistas, que encabezan la central obrera junto a Juan Carlos Schmid, expusieron ante la Comisión de Presupuesto del Senado tras la presentación de los gobernadores, que se expresaron en contra del proyecto que impuso la oposición en Diputados.



En ese marco, Daer y Acuña exigieron al Gobierno que cumpla con su promesa de campaña de eliminar el impuesto.



"No es nuestro proyecto. No tuvimos en ningún momento la posibilidad de consensuar ni discutir este proyecto", lamentó Daer, diputado nacional, y agregó que "ningún trabajador que esté involucrado en un convenio colectivo de trabajo debe tributar Ganancias".



Recordó que "desde el año pasado" la CGT viene "insistiendo en el reacomodamiento de las escalas" y advirtió que con la última modificación del impuesto "más personas pagan Ganancias".



Por su parte, Acuña señaló que "en campaña todos los candidatos se comprometieron a eliminar el impuesto" y reclamó una "mesa de diálogo con el Gobierno" para arribar a un consenso.



Además, dejó un mensaje para los gobernadores: "No podemos decir que se van a desfinanciar de un día para el otro cuando tuvieron un año para ir preparándose".



También disertó brevemente en la comisión el secretario gremial de la CGT, Pablo Moyano, quien sugirió: "Ojalá el presidente hubiera tenido para reformar Ganancias la rapidez que tuvo para sacarle retenciones a las mineras".