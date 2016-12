"Yo no le voy a fallar a la gente", aseguró Macri

"Este es un campeonato en el que hay que jugar muchas fechas todos los días y yo no le voy a fallar a la gente", afirmó el Presidente al exponer en la última reunión de gabinete ampliado del año, celebrada esta mañana en el CCK.



Macri señaló que "somos la expresión de los argentinos que han entendido la necesidad de un cambio", y advirtió que "no le tenemos miedo a los que ponen palos en la rueda porque estamos seguros de lo que hacemos y de que los argentinos quieren ese cambio".



"En 2017 necesitamos poner más y más coraje a la hora de enfrentar los cambios", subrayó.



La reunión del gabinete ampliado, con la presencia de ministros, secretarios, subsecretarios y directores nacionales, comenzó con la exhibición de un video que reproducía imágenes de los encuentros mano a mano que el Presidente mantuvo con ciudadanos a lo largo del año en distintos puntos del país, así como tramos de su mensaje ante la Asamblea Legislativa el día de su asunción el pasado 10 de diciembre de 2015.



Durante la reunión también hubo una exposición del jefe del Gabinete, Marcos Peña, quien sostuvo que "estamos haciendo un trabajo que requiere tiempo, pero lo importante es que los procesos ya están avanzando en el camino correcto".



"No es una tarea fácil sostener una esperanza, pero debemos seguir siendo humildes", remarcó y convocó a continuar el esfuerzo para honrar y transformar en realidad "el mandato del cambio".



Por su parte, el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, se refirió a la experiencia que vivió el país este año y dijo que se puso en marcha "un cambio de régimen económico sin crisis".



En ese marco, avanzó en una evaluación de las políticas implementadas en el primer y en el segundo semestre.



A su turno, el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, brindó un informe sobre la marcha de las políticas oficiales y las metas de gestión en el marco de los ejes estratégicos que se ha fijado el Gobierno.



Esto incluye el acuerdo productivo nacional, el desarrollo de infraestructura, el desarrollo humano sustentable, el combate contra el narcotráfico y la mejora de la seguridad, la modernización del Estado, el fortalecimiento institucional y la inserción inteligente en el mundo, entre otros temas.